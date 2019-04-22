FİNANS

VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı

FİNANS HABERLERİ  | 22.04.2019 09:37 | Son Güncelleme

Nisan vadeli endeks kontratı, açılışın ardından 121.000 seviyesinde dengelendi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya yaklaşık yüzde 0,7 azalışla 121.000 puandan başladı.

Nisan vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 120.925 puanı görmesinin ardından önceki 900 puan altında 121.000 seviyesinde dengelendi.

Geçen haftanın son işlem gününde 121.700-122.500 dar bandında dalgalı bir seyir izleyen endeks kontratı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,27 değer kaybıyla 121.900 puandan tamamlamıştı.

Analistler, bugün yurt içinde tüketici güven endeksi ile Hazine'nin düzenleyeceği tahvil ihalelerinin takip edileceğini belirterek, Avrupa piyasalarında çoğunlukla Paskalya tatilinin devam etmesi nedeniyle endeks kontratında düşük işlem hacimli sakin bir seyir izlenebileceğini ifade etti.

Bu hafta perşembe günü açıklanacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının faiz kararının gündemin odağında yer aldığını kaydeden analistler, teknik açıdan endeks kontratında 123.400 seviyesinin direnç, 119.000 puanın destek konumunda olduğunu dile getirdi.

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bist piyasalar VİOP

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