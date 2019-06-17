VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya yaklaşık yüzde 0,8 düşüşle başladı.

Haziran vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 113.300 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 925 puan altında 113.400 seviyesinde dengelendi.

Geçen haftanın son işlem gününde 113.000-115.000 bandında dalgalı bir seyir izleyen endeks kontratı, günü önceki kapanışın hemen üzerinde, 114.325 puandan tamamlamıştı.

Analistler, bugün yurt içinde konut satışları ve işsizlik verileri, yurt dışında ise ABD'de açıklanacak verilerin takip edileceğini kaydederek, teknik açıdan 115.500 puanın direnç, 112.300'ün destek konumunda olduğunu söyledi.

