VİOP'ta endeks kontratı haftaya yatay başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya yatay seyirle 119.800 puandan başladı.
Aralık vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 119.900 puanı görmesinin ardından önceki kapanışının hemen üzerinde, 119.800 seviyesinde dengelendi.
Geçen haftanın son işlem gününde satış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, günü yüzde 0,79 azalışla 119.725 puandan tamamlamıştı.
Analistler, bugün yurt dışında veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt içinde ise açıklanacak eylül ayı ödemeler dengesi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 119.500 ve 117.200 seviyelerinin destek, 122.500 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.
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