VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya yüzde 1,5 yükselişle 129.400 puandan başladı.

Haziran vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 129.500 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 1.975 puan üzerinde 129.400 seviyesinde dengelendi.

Cuma günü pozitif bir seyir izleyen endeks kontratı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,58 artışla 127.425 puandan tamamlamıştı.

Analistler, bugün ABD ve İngiltere'de resmi tatil olması nedeniyle piyasalarda iç dinamiklerin öne çıkacağını belirterek, düşüş eğilimindeki döviz kurları ve petrol fiyatlarının pay piyasalarını pozitif etkilediğini söyledi.

Teknik açıdan endeks kontratında 128.200 seviyesinin üzerinde kalındığı sürece 131.000-131.500 direnç bölgesinin gündeme gelebileceğine değinen analistler, 125.500 puanın ise destek olarak öne çıkacağını kaydetti.

