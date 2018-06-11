VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya yaklaşık yüzde 0,1 yükselişle 118.600 puandan başladı.
Haziran vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 118.850 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 175 puan üzerinde 118.600 seviyesinde dengelendi.
Geçen hafta boyunca satış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, cuma günü yüzde 2,93 değer kaybederek haftayı 118.425 puandan tamamlamıştı.
Analistler, bugün yurt içinde büyüme ve cari işlemler açığı verileri ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın beklenti anketinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 118.200 seviyesinin destek, 121.500 puanın direnç konumuna geldiğini kaydetti.
Son dakika: Türkiye'nin büyüme rakamları açıklandı
Tapuda üç boyutlu dönem başlıyor
Dolar yeni haftaya nasıl başladı? (11 Haziran 2018 dolar kuru)
Döviz kurunu yükselten ana neden ABD'ye geri dönen aylık 50 milyar dolar
Okuyucu Yorumları 0 yorum