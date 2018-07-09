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VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı

FİNANS HABERLERİ  | 09.07.2018 09:44 | Son Güncelleme

VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, yaklaşık yüzde 0,8 yükselişle 125.700 puandan açıldı.

Ağustos vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 125.825 puanı görmesinin ardından önceki kapanışının 1.000 puan üzerinde, 125.700 seviyesinde dengelendi.

Cuma günü 125.450 puana kadar çıkmasının ardından etkisini artıran kar satışları ile kazançlarının neredeyse tamamını geri veren endeks kontratı, günü önceki kapanışının hemen üzerinde, 124.700 puandan tamamlamıştı.

Analistler, bugün veri gündeminin zayıf olduğunu, Hazine'nin düzenleyeceği ihaleler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TBMM'deki yemin töreni ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek törenin takip edileceğini belirterek, açıklanacak kabinenin yatırımcıların odağında yer aldığını bildirdi.

Teknik açıdan endeks kontratında 126.500 seviyesinin önemli direnç konumunda olduğunu ifade eden analistler, olası düşüşlerde ise 125.500 puanın destek konumuna gelebileceğini kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
bist piyasalar VİOP

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