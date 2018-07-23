VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, yaklaşık yüzde 0,2 artışla 117.800 puandan açıldı.

Ağustos vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 118.375 puanı görmesinin ardından önceki kapanışının 575 puan üzerinde 118.150 seviyesinde dengelendi.

Geçen haftanın son işlem gününde Avrupa borsalarındaki değer kayıplarına karşın gün boyu alış ağırlıklı bir seyir izleyen ve analistlerin direnç olarak nitelendirdiği 117.500 seviyesini gören endeks kontratı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,2 artışla 117.575 puandan tamamlamıştı.

Analistler, bugün yurt içinde tüketici güven endeksi, yurt dışında ABD'de Chicago Fed ulusal aktivite endeksi, ikinci el konut satışları ve Avro Bölgesi'nde ekonomik güven endeksi verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Teknik açıdan endeks kontratında 118.000 seviyesinin üzerinde kapanışlar yaşanması halinde 120.000'in gündeme geleceğini belirten analistler, olası geri çekilmelerde 116.000 seviyesinin destek konumunda olacağını kaydetti.

