VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, uzun bayram tatili sonrası yeni haftaya yaklaşık yüzde 0,3 yükselişle 113.000 puandan başladı.
Ağustos vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 113.550 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 300 puan üzerinde, 113.000 seviyesinde dengelendi.
Bayram tatili öncesi son işlem gününde pozitif bir seyir izleyen endeks kontratı, günü ve haftayı yüzde 1,78 artışla 112.700 puandan tamamlamıştı.
Analistler, bugün yurt içinde reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise Almanya'da Ifo endekslerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 112.000 puanın destek, 115.500 seviyesinin direnç konumunda olduğunu söyledi.
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