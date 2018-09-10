VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya yaklaşık yüzde 0,3 düşüşle 117.600 puandan başladı.
Ekim vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 117.400 puanı görmesinin ardından önceki kapanışının 325 puan altında, 117.600 seviyesinde dengelendi.
Geçen haftanın son işlem gününde pozitif bir seyir izleyen endeks kontratı, günü yüzde 0,23 artışla 117.925 puandan tamamlamıştı.
Analistler, bugün açıklanacak büyüme verisi ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın beklenti anketinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydederek, teknik açıdan ekim vadeli endeks kontratında 120.500 puanın direnç, 116.300 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.
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