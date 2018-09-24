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VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı

FİNANS HABERLERİ  | 24.09.2018 09:49 | Son Güncelleme

VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya yaklaşık yüzde 0,1 yükselişle 124.450 puandan başladı.

Ekim vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 124.525 puanı görmesinin ardından önceki kapanışının 125 puan üzerinde, 124.450 seviyesinde dengelendi.

Geçen haftanın son işlem gününde pozitif seyreden endeks kontratı, önceki kapanışa göre yüzde 1,57 değer kazanarak günü 124.325 puandan tamamlamıştı.

Analistler, bugün yurt içinde reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise Almanya'da açıklanacak Ifo endekslerinin takip edileceğini belirterek, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki oturum ve ikili görüşmelere ilişkin haber akışının da piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade etti.

Teknik açıdan endeks kontratında 125.000 puanın direnç olarak öne çıktığını kaydeden analistler, 122.000 seviyesinin destek konumuna geldiğini söyledi.

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