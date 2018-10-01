FİNANS

VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı

FİNANS HABERLERİ  | 01.10.2018 09:36 | Son Güncelleme

VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya yüzde 0,1 yükselişle 126.900 puandan başladı.

Ekim vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 127.000 puanı görmesinin ardından önceki kapanışının 150 puan üzerinde, 126.900 seviyesinde dengelendi.

Geçen haftanın son işlem gününde, analistlerin direnç olarak nitelendirdiği 127.500 puanı test eden endeks kontratı, bu seviyede etkisini artıran kar satışlarıyla düşüşe geçerek günü önceki kapanışa göre yüzde 0,24 değer kaybıyla 126.750 puandan tamamlamıştı.

Analistler, bugün yurt içi ve dışında açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 127.500 ve 129.000 seviyelerinin direnç, 123.500 puanın destek konumuna geldiğini kaydetti.

PARTNERRahat bırakın Aslı ve Murat’ıRahat bırakın Aslı ve Murat’ı
Crate and Barrel, Türkiye faaliyetini sonlandırıyorCrate and Barrel, Türkiye faaliyetini sonlandırıyor
'Seneye yerli süt mısırı yiyeceğiz''Seneye yerli süt mısırı yiyeceğiz'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bist piyasalar VİOP

En Çok Okunan Haberler

Ajanslar son dakika olarak duyurdu! İran, Suriye’yi vurdu

Ajanslar son dakika olarak duyurdu! İran, Suriye’yi vurdu

Ahmet Hakan'dan 'Alevilerin yaptığı yemek yenmez' diyen öğretmene tepki

Ahmet Hakan'dan 'Alevilerin yaptığı yemek yenmez' diyen öğretmene tepki

Doğalgaza zam! Reuters duyurdu

Doğalgaza zam! Reuters duyurdu

Dolar ne kadar? 1 Ekim dolar kuru ve yorumları

Dolar ne kadar? 1 Ekim dolar kuru ve yorumları

Yapılandırmanın bozulmaması için ilk taksit uyarısı

Yapılandırmanın bozulmaması için ilk taksit uyarısı

Crate and Barrel, Türkiye faaliyetini sonlandırıyor

Crate and Barrel, Türkiye faaliyetini sonlandırıyor

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Crate and Barrel, Türkiye faaliyetini sonlandırıyor

Crate and Barrel, Türkiye faaliyetini sonlandırıyor

'Seneye yerli süt mısırı yiyeceğiz'

'Seneye yerli süt mısırı yiyeceğiz'

Batman'da petrol sahaları havadan tespit ediliyor 

Batman'da petrol sahaları havadan tespit ediliyor 

Geleceğe damga vuracak teknolojiler İstanbul’da konuşuldu

Geleceğe damga vuracak teknolojiler İstanbul’da konuşuldu

Satsuma mandalina için ilk ihracat tırı 8 Ekim'de yola çıkacak

Satsuma mandalina için ilk ihracat tırı 8 Ekim'de yola çıkacak

THY yolcunun hayatını kolaylaştıran teknoloji

THY yolcunun hayatını kolaylaştıran teknoloji

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.