VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya yüzde 0,1 yükselişle 126.900 puandan başladı.

Ekim vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 127.000 puanı görmesinin ardından önceki kapanışının 150 puan üzerinde, 126.900 seviyesinde dengelendi.

Geçen haftanın son işlem gününde, analistlerin direnç olarak nitelendirdiği 127.500 puanı test eden endeks kontratı, bu seviyede etkisini artıran kar satışlarıyla düşüşe geçerek günü önceki kapanışa göre yüzde 0,24 değer kaybıyla 126.750 puandan tamamlamıştı.

Analistler, bugün yurt içi ve dışında açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 127.500 ve 129.000 seviyelerinin direnç, 123.500 puanın destek konumuna geldiğini kaydetti.

