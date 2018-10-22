VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya yaklaşık yüzde 0,6 yükselişle 121.700 puandan başladı.

Ekim vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 122.200 puanı görmesinin ardından önceki kapanışının 700 puan üzerinde, 121.700 seviyesinde dengelendi.

Geçen haftanın son işlem gününde satış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,10 azalışla 121.000 puandan tamamlamıştı.

Analistler, bugün veri gündeminin zayıf olduğunu belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 120.500 puanın destek, 122.000 ve 122.700 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

