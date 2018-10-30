VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya yaklaşık yüzde 0,5 artışla 113.800 puandan başladı.
Ekim vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 114.150 puanı görmesinin ardından önceki kapanışının 550 puan üzerinde, 113.800 seviyesinde dengelendi. Endeks kontratı geçen haftanın son işlem gününde yüzde 3,6 değer kaybederek günü 113.250 puandan tamamlamıştı.
Analistler, Brezilya’daki seçimde, sandıktan serbest ekonomi yanlısı Jair Bolsonaro’nun çıkmasının gelişen piyasalar açısından olumlu olduğunu belirterek, döviz kurlarındaki gerilemenin de yurt içi piyasalarda alımları desteklediğini kaydetti.
Bugün Almanya'da enflasyon ve Avro Bölgesi büyüme verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, ekim vadeli endeks kontratında son 2 işlem gününe girildiğini, dolayısıyla sert dalgalanmaların görülebileceğini söyledi.
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