FİNANS

VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı

FİNANS HABERLERİ  | 03.12.2018 09:42 | Son Güncelleme

VİOP'ta aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, 122.300 seviyesinden açıldı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya yaklaşık yüzde 1 yükselişle 122.300 puandan başladı.

Aralık vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 122.675 puanı görmesinin ardından önceki kapanışının 1.250 puan üzerinde, 122.300 seviyesinde dengelendi.

Geçen haftanın son işlem gününde sınırlı da olsa negatif bir seyir izleyen endeks kontratı, günü yüzde 0,23 azalışla 121.050 puandan tamamlamıştı.

Analistler, bugün yurt içinde enflasyon ve dünya genelinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 120.000 puanın destek, 122.800 ve 124.500 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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