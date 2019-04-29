VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya yaklaşık yüzde 0,1 yükselişle 118.200 puandan başladı.

Nisan vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 118.275 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 175 puan üzerinde, 118.200 seviyesinde dengelendi.

Geçen haftanın son işlem gününde gördüğü 117.000 sınırında gelen tepki alımlarıyla yükselen endeks kontratı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,38 değer kazancıyla 118.025 puandan tamamlamıştı.

Analistler, bugün yurt içinde ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise ABD'de açıklanacak kişisel gelir ve harcamalar verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 117.000 ve 115.000 seviyelerinin destek, 119.000 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

