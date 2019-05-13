VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya yaklaşık yüzde 0,2 yükselişle 113.700 puandan başladı.

Haziran vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 114.125 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 225 puan üzerinde, 113.700 seviyesinde dengelendi.

Geçen haftanın son işlem gününde satış ağırlıklı seyrini devam ettiren endeks kontratı, günü yüzde 0,55 değer kaybıyla 113.475 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde cari işlemler dengesi ve Hazine'nin düzenleyeceği ihalelerin takip edileceğini, yurt dışında ise veri gündeminin zayıf olduğunu belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 113.000 seviyesinin destek, 115.500 puanın direnç konumuna gelebileceğini kaydetti.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, mart ayında cari işlemler hesabının 900 milyon dolar açık vermesini bekliyor. Cari işlemler dengesi, şubatta 718 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari açık 17 milyar 44 milyon dolar olmuştu.

