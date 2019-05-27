VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya yaklaşık yüzde 0,4 yükselişle 109.500 puandan başladı.

Haziran vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 109.600 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 450 puan üzerinde, 109.500 seviyesinde dengelendi.

Geçen haftanın son işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, günü önceki kapanışa göre 1,42 artışla 109.050 puandan tamamladı.

Analistler, bugün ABD ve İngiltere'deki resmi tatiller dolayısıyla piyasalarda sakin bir seyir izlenebileceğini ifade ederek, teknik açıdan endeks kontratında 107.500 ve 106.000 seviyelerinin destek, 109.200 ve 110.700'ün direnç konumuna geldiğini kaydetti.

