FİNANS

VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı

FİNANS HABERLERİ  | 09.09.2019 09:38 | Son Güncelleme

VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 0,4 yükselişle 125.900 seviyesinden alıcı buluyor.

Ekim vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 126.075 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 450 puan üzerinde, 125.900 seviyesinde işlem görüyor.

Geçen haftanın son işlem gününde kar satışlarıyla gerileyen endeks kontratı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,43 azalışla 125.450 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) beklenti anketi, yurt dışında ise İngiltere'de sanayi üretimi verisinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 127.400 puanın direnç, 125.500 ve 124.000 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

PARTNER'Susamam' ile salladılar'Susamam' ile salladılar
Hintli firmalar rotalarını Türkiye’ye çevirdi; 25 milyar dolarlık ticaret hacmine doğruHintli firmalar rotalarını Türkiye’ye çevirdi; 25 milyar dolarlık ticaret hacmine doğru
Sabiha Gökçen’de 23 milyon yolcu barajı geçildiSabiha Gökçen’de 23 milyon yolcu barajı geçildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bist piyasalar VİOP

En Çok Okunan Haberler

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

ABD'den tehdit gibi uyarı: Sınırı aştınız

ABD'den tehdit gibi uyarı: Sınırı aştınız

Tatil yapmak isteyenler için eylül fırsatı

Tatil yapmak isteyenler için eylül fırsatı

Hobi olarak başladı! Hem yurt içine hem de yurt dışına satış yapıyor

Hobi olarak başladı! Hem yurt içine hem de yurt dışına satış yapıyor

Çeyrek ve gram altın ne kadar oldu?

Çeyrek ve gram altın ne kadar oldu?

Dolarda kritik hafta!

Dolarda kritik hafta!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ağustos’ta en çok külçe altın kazandırdı, BİST kaybettirdi

Ağustos’ta en çok külçe altın kazandırdı, BİST kaybettirdi

Hintli firmalar rotalarını Türkiye’ye çevirdi; 25 milyar dolarlık ticaret hacmine doğru

Hintli firmalar rotalarını Türkiye’ye çevirdi; 25 milyar dolarlık ticaret hacmine doğru

Sabiha Gökçen’de 23 milyon yolcu barajı geçildi

Sabiha Gökçen’de 23 milyon yolcu barajı geçildi

Akbank'tan “TLREF Endeksli Ticari Kredi” açıklaması

Akbank'tan “TLREF Endeksli Ticari Kredi” açıklaması

Hindistan Ankara Büyükelçisi'nden Türk turizmine büyük müjde: 250 bin kişinin geleceğini düşünüyorum

Hindistan Ankara Büyükelçisi'nden Türk turizmine büyük müjde: 250 bin kişinin geleceğini düşünüyorum

ABD'nin seyahat uyarısını yumuşatması 1 milyon turiste taşıyacak

ABD'nin seyahat uyarısını yumuşatması 1 milyon turiste taşıyacak

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.