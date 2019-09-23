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VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı

FİNANS HABERLERİ  | 23.09.2019 09:38 | Son Güncelleme

VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 0,1 değer kazancıyla 125.800 seviyesinden alıcı buluyor.

Ekim vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 125.850 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 150 puan üzerinde 125.800 seviyesinde işlem görüyor.

Geçen haftanın son işlem gününde satış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, günü yüzde 0,28 azalışla 125.650 puandan tamamladı.

Analistler, ABD ile Çin arasındaki ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserliğin azalmasının ardından cuma günü ABD borsalarında etkili olan negatif seyrin Asya piyasaları ile yeni haftaya da taşındığını bildirdi.

Bugün ABD ve Avrupa'da açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi verileri ile New York'ta devam eden Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurul'undan gelecek haber akışının takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan endeks kontratında 125.200 seviyesinin destek, 126.700 puanın direnç konumunda olduğunu söyledi.

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