VİOP'ta endeks kontratı haftaya yüzde 2,5 yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya yaklaşık yüzde 2,5 yükselişle 120.700 puandan başladı.
Haziran vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 121.350 puanı görmesinin ardından önceki kapanışının 2.900 puan üzerinde, 120.700 seviyesinde dengelendi.
Geçen haftanın son işlem gününde yükseliş eğiliminde hareket eden endeks kontratı, günü yüzde 1,25 değer kazancıyla 117.800 puandan tamamlamıştı.
Analistler, resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nde salt çoğunluğu elde etmesinin ardından Türk lirası varlıklarına yatırımcı ilgisinin arttığını belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 122.500 seviyesinin direnç, 118.500 puanın destek konumuna gelebileceğini kaydetti.
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