FİNANS

VİOP’ta yeni sözleşmeler 14 Aralık’ta işleme açılacak

FİNANS HABERLERİ  | 13.12.2018 15:55 | Son Güncelleme

VİOP’ta yeni sözleşmeler 14 Aralık’ta işleme açılacak

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) yeni pay, pay endeksi ve döviz vadeli işlem sözleşmeleri 14 Aralık’ta işlem görmeye başlayacak.

Borsa İstanbul AŞ'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre VİOP’ta işlem gören sözleşmelere yeni sözleşmeler ekleniyor.

Duyuruda, ASELSAN (ASELS), Bim AŞ (BIMAS), Doğan Holding (DOHOL), Enerjisa Enerji (ENJSA), Koza Anadolu Metal (KOZAA), Koza Altın İşletmeleri (KOZAL), Soda Sanayi (SODA), Şok Marketler (SOKM), TAV Havalimanları Holding (TAVHL), Tekfen Holding (TKFEN) paylarına, BIST Bankacılık (XBANK) ile BIST Sınai (XUSIN) pay endekslerine ve sterlin/dolar (GBPUSD) paritesine dayalı vadeli işlem sözleşmelerinin VİOP’ta 14 Aralık 2018 tarihinde işlem görmeye başlayacağı belirtildi.

Böylelikle BIST 30 içerisindeki tüm paylar üzerine vadeli işlem sözleşmelerinin VİOP’ta işlem göreceği kaydedilen duyuruda, yeni pay vadeli işlem sözleşmelerinin 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren piyasa yapıcılık programı içerisinde yer alacağı bildirildi.

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bist piyasalar VİOP

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