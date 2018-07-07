Vişne, toplayana 70, üreticisine 35 lira kazandırıyor

"Geçen yıl vişne sezonunda fiyatlar 3,4 liraya kapanmışken, bu yıl 1,5 liraya alımlar yapılıyor. Bu rakamlar üreticimizin bakım masraflarını ve toplama maliyetini karşılamaktan çok uzak. Vişne bir sanayi ürünü olduğuna göre devletimizin de bir taban fiyat belirlemesini bekliyoruz. İlçemizde yaşayan vatandaşlarımızın tek umut bağladıkları yıllardan beri yaptıkları vişne üretimidir. Vişne ilçemizin geleceğidir. Ancak üretilen ürünlerin değerinde alınmaması vatandaşlarımızı hayal kırıklığına uğratmıştır."

Geçen yıl iyi bir sezon geçirmelerinin ardından bu yıl hasat sezonuna da iyi girdiklerini ancak beklediklerini bulamadıklarını dile getiren Erdoğan, kilogram başına alım fiyatların 1,5 liraya kadar düştüğünü anlattı.

Bir işçi ise günde 70 kilogram civarında vişne toplayabiliyor. Bir kilogram vişne 1,5 liradan satıldığında ise bir işçinin günlük topladığı vişneden üreticiye yaklaşık 35 lira kalıyor.

Bir işçinin üreticiye günlük maliyetinin 70 lira olduğunu dile getiren Erdoğan, "Bir işçi günde 70 kilogram civarında vişne toplayabiliyor. Toplanan 70 kilogram vişne ise 1,50 liradan 105 liraya satılıyor. Bu paranın 70 lirası işçiye ödeniyor. Geri kalan 35 lira ise üreticiye kalıyor. Üretici ayrıca işçinin yemek ve ulaşım masrafını da üstleniyor. Üreticiye kalan miktar bakım ve diğer masraflarını dahi karşılamıyor. İşçi üreticiden fazla kazanıyor." dedi.

Erdoğan, fiyatların bu şekilde devam etmesi durumunda para kazanamayan üreticinin vişneyi dalında bırakabileceğini kaydetti.

- "Rekabet ortamı ortadan kalktı"

Geçmiş yıllarda meyve suyu fabrikalarının kendileri alım yaptığını ve bunun da rekabet ortamı oluşturarak üreticiye yaradığını belirten Erdoğan, "Bu durum da vişne fiyatlarına olumlu yönde yansıyordu ve çiftçimizin ürettiği ürün değerinde alınıyordu. Bu yıl Tarım Kredi Kooperatifleri, meyve suyu fabrikalarıyla anlaşma yaptı. Bu çerçevede ilçede sadece Tarım Kredi Kooperatifleri alım yapıyor. Rekabet ortamını kaldırdığı için vişnemiz değerinin altında alınıyor." ifadesini kullandı.

Vişne üreticisi Hasan Ünal da sıcakların altında gün boyunca vişne topladıklarını ifade ederek, "Bir vişne ağacı 10 yılda yetişiyor. Bu ağaçların bakımı, gübresi ve ilaçlama maliyetleri var. Bunun dışında toplama maliyeti var. Şu anda vişne 1,5 liraya kadar düştü ve bu para maliyetlerimizi bile karşılamıyor. Bu böyle giderse mahsulümüz dalında kalacak." diye konuştu.

