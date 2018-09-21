Vitamin deposu mandalinada rekolte düşük

Mustafa ERCAN - Akif ÖZDEMİR/MERSİN, ADANA, (DHA)- ADANA Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, hasadı süren mandalina ve portakal ürünlerinde geçen yıla göre yüzde 20 ila 30 oranında düşük rekolte beklendiğini söyledi.

Türkiye'nin narenciye alanındaki en önemli üretim merkezlerinden biri olan Çukurova kentleri Adana ve Mersin'de mandalina hasadı sürüyor. Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, çiçeklenme zamanında aşırı sıcaklıklar ve iklim farklılıkları sebebiyle narenciye ürünlerinin rekoltesinde bu yıl düşüş olduğunu kaydetti.

Mandalina ve portakal ürünlerinde rekoltedeki bu düşüşün yüzde 20 ila 30 seviyesinde olduğunu anlatan Doğru, "Döviz kurlarında yaşanan yükselmenin neticesinde ihracatın bu sene daha fazla olacağı beklentimiz var. Mandalina, portakalda rekolte düşük olsa da fiyatların daha yüksek olacağı ve çiftçinin memnun olacağı bir sezon yaşamasını bekliyoruz" dedi.

EN ÇOK ZARAR GÖREN ÜRÜN; MANDALİNA

Akdeniz meyve sineğinin en çok zarar verdiği ürünlerin başında mandalina ve portakal çeşitlerinin geldiğini anlatan Doğru, şunları söyledi: