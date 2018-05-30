Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Türk sanayicisi ile esnaf ve sanatkarlarının ürettiği mallar Avrupa ülkelerine serbestçe giderken, malı satan ve üreten vize alamadığı sürece gidemiyor. Vize serbestisi Türk sanayisinin önünü açacak ve ticaret hızla artacaktır." ifadesini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, vize serbestisi konusunda görüşmeler yapmak üzere Avrupa Birliğinden (AB) bir heyetin yarın Türkiye'ye geleceğini belirtti.

Türkiye'nin 2013 yılında Vize Serbestisi Diyaloğu Mutabakat Zaptı ve Geri Kabul Anlaşması'nı imzaladığını hatırlatan Palandöken, anlaşmanın hayata geçirilmesinin Türkiye-AB ilişkilerine yeni bir ivme kazandıracağını bildirdi.

Palandöken, Türkiye'nin, usulsüz yollarla Avrupa'ya giden yasa dışı göçmenler konusunda önemli adımlar attığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"AB, Avrupa'ya seyahat etmek isteyen Türk vatandaşlarının vize zorunluluğunu ortadan kaldıracak ve vizesiz seyahatin önünü açacak adımları atmalıdır. 1996'da Gümrük Birliği süreciyle başlayan ve halen devam eden vize sorununun çözümü önemlidir. Çünkü halen Türk sanayicisi ile esnaf ve sanatkarlarının ürettiği mallar Avrupa ülkelerine serbestçe giderken, malı satan ve üreten vize alamadığı sürece gidemiyor. Vize serbestisi Türk sanayisinin önünü açacak ve ticaret hızla artacaktır."

