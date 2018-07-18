Vodafone, 5G çalışmalarını hızlandırdı

İSTANBUL (AA) - Vodafone, 5G hazırlıkları kapsamında şebekesini akıllandırarak, yazılım tanımlı şebeke teknolojisi (SDN) yardımıyla yönetmek için çalışmalara başladı. 5G çalışmalarını hızlandıran Vodafone, Türkiye'de IP çekirdek şebekesini SDN'e uyumlu hale getiren ilk operatör oldu.

Vodafone'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, akıllı şebeke altyapısı için SDN teknolojisine son bir yıldır yatırım yapmaya devam eden şirket, parçalı yönlendirme (Segment Routing) kullanarak, kesintisiz ve daha verimli bir şebekeyi müşterilerine deneyimletmeyi hedefliyor.

Bu çerçevede, 5G hazırlıkları kapsamında şebekesini akıllandırarak, SDN yardımıyla yönetmek için çalışmalara başlayan Vodafone, Türkiye'de IP çekirdek şebekesini SDN'e uyumlu hale getiren ilk operatör oldu.

Şebeke operasyon yönetiminin daha da kolaylaştırılmasına imkan veren bir IP protokolü olan Parçalı Yönlendirme, SDN teknolojisi ile erişim şebekesi uygulamalarında fark yaratacak. SDN teknolojisi ile beklenmeyen durumlarda insan müdahalesine gerek kalmadan daha hızlı şekilde harekete geçebilecek bir altyapı sağlamayı amaçlayan Vodafone, böylelikle altyapısını daha verimli kullanarak, daha fazla müşterisinin taleplerini de eksiksiz şekilde karşılamaya devam edecek.