Vodafone 5G ESL Mobile Open finaline Türkiye'den 3 takım katılacak

Online mobil oyun dünyasının en popüler oyunlarından arcade yarış oyunu "Asphalt 9: Legends" ve çok oyunculu savaş oyunu "PUBG Mobile" için ayrı fikstürlerin uygulandığı turnuvada, 3 kıta arasında 3 ay süren online elemeler sonucu toplam 56 finalist Milano'ya gitmeye hak kazandı.

Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'den de 3 takımın yarışacağı büyük final, Milano Oyun Haftası kapsamında 28-29 Eylül'de Fiera Milano Kongre Merkezi'nde Vodafone'un 5G şebekesi üzerinden canlı oynanacak. Böylece espor tarihinde ilk defa tüm etkinlik kesintisiz ve yoğun bir rekabet ortamı sağlayacak şekilde mobil 5G şebekesi üzerinden gerçekleştirilecek.

"Asphalt 9: Legends" finalinin 28 Eylül'de, "PUBG Mobile" finalinin ise 29 Eylül'de oynanacağı turnuvada, dünyanın en iyi 10 takımı arasında yer alma başarısı gösteren Türk takımları KAOS, Futbolist ve İstanbul Wild Cats, PUBG Mobile finalinde mücadele edecek.

PUBG Mobile finali, 29 Eylül'de Vodafone FreeZone YouTube kanalından canlı olarak ve Türk yorumcuların sunumuyla izlenebilecek.

- Toplam ödül 165 bin avro

Vodafone 5G ESL Mobile Open finalinde toplam 165 bin avroluk para ödülü dağıtılacak.

"Asphalt 9: Legends" finalinde dereceye girenlere toplam 45 bin avro, PUBG Mobile finalinde dereceye girenlere ise toplam 120 bin avroluk para ödülü verilecek. Ayrıca, tüm finalistlere 5G uyumlu akıllı telefonlar ve başka ödüller de sunulacak.

- Vodafone FreeZone'dan PUBG Mobile ayrıcalığı

Vodafone FreeZone, PUBG Mobile oynamayı seven gençlere Gamer Paketleri ile destek oluyor. Vodafone FreeZone Gamer Paketleri ile gençler PUBG Mobile, YouTube ve Discord uygulamalarını sınırsız kullanabiliyor.