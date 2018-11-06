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Vodafone 5G için şebekesinde akıllı "Smart SON" kullanıyor

FİNANS HABERLERİ  | 06.11.2018 14:26 | Son Güncelleme

 Vodafone, 5G hazırlıkları kapsamında mobil şebekelerinde kendi kendini yönetebilen akıllı şebeke teknolojisini (Smart SON) Türkiye'de ilk kullanan operatör oldu.  Vodafone Türkiye, Smart SON’u 2017 yılında Türkiye’nin en yoğun karayolları olan TEM ve D100’de test etmiş, teknoloji ile 4.5G erişimini yüzde 15’den fazla artırarak müşterilerin aldığı internet kalitesini iyileştirmişti.

Vodafone 5G için şebekesinde akıllı "Smart SON" kullanıyor

İstanbul,6 Kasım (DHA) - Vodafone, 5G hazırlıkları kapsamında mobil şebekelerinde kendi kendini yönetebilen akıllı şebeke teknolojisini (Smart SON) Türkiye'de ilk kullanan operatör oldu.
Vodafone Türkiye, Smart SON’u 2017 yılında Türkiye’nin en yoğun karayolları olan TEM ve D100’de test etmiş, teknoloji ile 4.5G erişimini yüzde 15’den fazla artırarak müşterilerin aldığı internet kalitesini iyileştirmişti. Vodafone yine bir ilke imzaatarak, yapay zeka teknolojilerinin de yardımıyla 4.5 ses hizmetlerini daha da iyileştirdi.
Şu ana kadar ses performansı ve kalitesinde Gaziantep’te yüzde 27, Bursa’da ise yüzde 11 oranında iyileşme sağlayan Vodafone, Ankara’da ise genel kullanım verimliliğini yüzde 30 artırdı.
Müşterilerine daha iyi bir deneyim sunabilme hedefleri doğrultusunda, büyük veri, yapay zeka ve otomasyonu, hizmetlerine entegre etmeye öncelik verdiklerini söyleyen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Mallik Rao şöyle devam etti:
“4.5G şebekemiz üzerinden en iyi ve kesintisiz hizmeti sunmak üzere kendi kendini yönetebilen akıllı şebeke teknolojisini kullanıyoruz.
“Müşteri talebini gerçek zamanlı olarak izleyerek şebeke uygunluğunu iyileştiren Smart SON teknolojisini Türkiye’de ilk kullanan operatörüz. Böylece şebekemizi yapay zeka ile akıllandırmış ve aldığımız verimi artırmış oluyoruz.
“Smart SON teknolojisi aynı zamanda abone davranışlarını yorumlayıp, şebekeyi ona göre yönlendirebiliyor. İzleme, veri işleme ve örüntü tanıma yoluyla, bir sonraki saatte 3G ve 4.5G trafiğinin nerede zirve yapabileceğini tespit edebiliyoruz.
“Bu sayede örneğin, konser verilen bir alanda yüksek trafiğin bulunup bulunmadığını tespit edebilen şebeke, otomatik olarak kalabalık artmadan baz istasyonunun kapasitesini artırıyor ve yoğunluğun azalması ile kapasiteyi normale döndürebiliyor.
“Böylece müşterilerimiz, gece boyunca kesintisiz iletişim kurmaya devam edebiliyor. Bu teknolojinin kullanımı, mühendislerimizin uzmanlığını artırdığı gibi, müşterilerimize en mükemmel deneyimi sunmak üzere şebekenin genel tasarımı ve stratejisine odaklanmaya daha fazla vakit ayırabilmelerine de yardımcı oluyor.
“Teknoloji yatırımlarımızla, dünyadaki en son dijital inovasyonları müşterilerimizin hizmetine sunmaya devam edeceğiz.” (Fotoğraflı)

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