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Vodafone, "Akıl Almaz" cihaz platformunu geliştirdi

FİNANS HABERLERİ  | 30.05.2018 13:23 | Son Güncelleme

Vodafone, müşterilerine akıllı cihazlarını seçerken, öderken ve kullanırken, her aşamada sunduğu tüm kolaylıkları bir araya getirdiği "Akıl Almaz" cihaz platformunun kapsamını özel fırsatlarla zenginleştirdi - Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Aksoy: - "Akıl Almaz cihaz platformuyla müşterilerimize geleceğin teknolojilerini bugünden ve en uygun tekliflerle sunuyoruz"

İSTANBUL (AA) - Vodafone, akıllı cihaz kullanıcılarının hayatını kolaylaştırmaya yönelik 2 yıl önce hayata geçirdiği "Akıl Almaz" cihaz platformunun kapsamını özel fırsatlarla zenginleştirdi.

Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren şirket, yenilikçi ve rakipsiz cihaz teklif ve hizmetlerini tek çatı altında topladığı "Akıl Almaz" platformunu yeni fırsatlarla geliştirmeye devam ediyor.

Söz konusu platformda "Akıl Almaz Koruma", "Akıl Almaz Taksitler", "Akıl Almaz Değişim", "Akıl Almaz Aksesuar" ve "Akıl Almaz Sözleşme" adı altında sunulan özellikler sayesinde, müşteriler gelişen teknolojiyle birlikte yeni cihazlara daha hızlı erişme imkanı buluyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, Türkiye'de herkesi akıllı telefon sahibi yapma hedefiyle en avantajlı ve cazip kampanyaları geliştirmeye devam ettiklerini bildirdi.

Vodafone olarak, geleceğin teknolojilerini herkes için erişilebilir kılma hedefiyle çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Aksoy, şunları kaydetti:

"Akıllı telefon Vodafone'dan alınır' mottosuyla 2 yıl önce hayata geçirdiğimiz 'Akıl Almaz' cihaz platformuyla müşterilerimize geleceğin teknolojilerini bugünden ve en uygun tekliflerle sunuyoruz. Vodafone'a özel faydalarla müşterilerimizin hayatını önemli ölçüde kolaylaştırırken, geleceğin heyecan verici dünyasına müşterilerimizle birlikte hazırlanmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 'Akıl Almaz Koruma', 'Akıl Almaz Taksitler', 'Akıl Almaz Değişim', 'Akıl Almaz Aksesuar' ve 'Akıl Almaz Sözleşme' özellikleriyle geliştirdiğimiz 'Akıl Almaz' cihaz platformumuzdan yararlanmak isteyen herkesi Vodafone mağazalarına ya da Vodafone web sitesine davet ediyoruz."

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- Vodafone'dan 5 ayrı fırsat

Faturalı müşterileri için akıllı telefon kampanyaları düzenleyen Vodafone, "Akıl Almaz Koruma" paketi ile akıllı telefonları ayda 6 liradan başlayan fiyatlarla beklenmedik hasarlara karşı güvence altına alıyor. Akıllı telefon kullanıcıları, Vodafone'a geldiklerinde, en yeni akıllı telefonları 18 aydan başlayan taksitlerle alabiliyor.

Diğer yandan, son teknolojik cihazlara sahip olmak isteyen kullanıcılar da çalışır durumdaki eski cihazlarını herhangi bir tarihte Vodafone'a getirdiklerinde yeni teknolojiye sahip cihazlara 3 bin 840 liraya varan indirimlerle sahip olabiliyor.

Vodafone, aksesuar seven kullanıcılar için de bluetooth hoparlörden VR gözlüğe kadar pek çok aksesuarı cihaza ek 24 aylık taksitlerle satın alma fırsatı sağlıyor.

Mevcut cihaz taahhüdü devam etse de taksitle yeni telefon alma şansı veren Vodafone ayrıca, akıllı telefonu serviste olan müşterileri için servis süreci boyunca kullanılmak üzere yedek cihaz hizmeti sunuyor.

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Akıl Almaz cihaz platformu Engin Aksoy Vodafone

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