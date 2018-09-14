FİNANS

Vodafone, Baykuş Ödülleri'nde iki kategoride ödül aldı

FİNANS HABERLERİ  | 14.09.2018 14:20 | Son Güncelleme

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy: - "Pazar araştırmaları alanında Türkiye’nin tek ödül töreni olan Baykuş Ödülleri’nde bu yıl da ödül almanın mutluluğunu yaşıyoruz. Vodafone olarak, araştırmalarımızla Türkiye’nin dijital geleceğine ışık tutmaya devam edeceğiz"

İSTANBUL (AA) - Vodafone, Türkiye araştırma sektörünün Oscar’ları olarak kabul edilen Baykuş Ödülleri’nde bu yıl "Usta Baykuş" ve "İnovatif Baykuş" kategorilerinde 2 gümüş ödül aldı.

Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, odafone, Türkiye Araştırmacılar Derneği tarafından bu yıl altıncısı düzenlenen ve araştırma sektörünün Oscar’ları olarak kabul edilen Baykuş Ödülleri’nde 2 Gümüş Ödül kazandı.

Vodafone Türkiye Araştırma Ekibi, Baykuş Ödülleri 2018’de "Usta Baykuş” kategorisinde nöro test tekniği ile gerçekleştirilen “Ne Söylediğin Kadar Nasıl Söylediğin de Önemli” projesiyle, “İnovatif Baykuş” kategorisinde ise Türkiye’nin ilk yapay zeka ile anlık takip edilen sosyal medya dinleme araştırması olan “Kesin Bilgi, Yayalım: Makine Öğrendi!” projesiyle Gümüş Ödül aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, Vodafone algısını sürekli yükseltme hedefiyle pazar ve tüketici araştırmalarına büyük önem verdiklerini belirtti.

Aksoy, “Vodafone Türkiye olarak, mobil uygulama kullanıcı deneyiminden iletişim performansını artırmaya, marka algısını güçlendirme çalışmasından müşteri bakış açısı ile servis tasarımı geliştirmeye kadar farklı alanlarda araştırma projeleri yürütüyoruz. Bu araştırmalar sonucu elde ettiğimiz müşteri içgörüleri, pazarlama kararlarımıza yön verdiği gibi, her yeni ürün ve hizmetimizin de temelini oluşturuyor. İnovatif ve teknolojik araştırma yöntemlerini geleneksel araştırma çalışmaları ile birlikte kullanarak tüketicilerimizi iş yapış modelimizin kalbinde tutuyoruz. Bu kapsamda, pazar araştırmaları alanında Türkiye’nin tek ödül töreni olan Baykuş Ödülleri’nde bu yıl da ödül almanın mutluluğunu yaşıyoruz. Vodafone olarak, araştırmalarımızla Türkiye’nin dijital geleceğine ışık tutmaya devam edeceğiz.” değerlendirmesinde bulundu.

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Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy

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