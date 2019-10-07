Vodafone Business Dijitalleşme Tırı Gaziantep'te

"Gaziantep'teki her 10 firmadan 8 tanesi işlerini akıllı cihazlarla yönetiyor. 6'sında bulut teknolojileri mevcut. 5'i sosyal medya hesapları aracılığıyla müşterileriyle ilişki kuruyor, 3'ünün e-ticaret hesapları var. Bunlar Türkiye ortalamalarının çok üzerinde rakamlar. Amacımız Gaziantep'i, Gaziantep'teki KOBİ'leri ve tüm şirketleri dijitalleştirerek, rekabette fark yaratmalarını sağlamak."

Şahin, 20 dijital çözümün yer aldığı tırda e-ticaret konusunda danışmanlık da verileceğini dile getirerek, "Bu tırda özellikle bir toplumsal misyon da üstlendik. Firmaların veya ziyaretçilerimizin getirecekleri e-atıklarla Anadolu'daki bir kentte bir kodlama sınıfı açmayı hedefliyoruz. Bu sayede öğrencilerin kodlamayı öğrenmelerini ve Yarını Kodlayanlar Projesi'nin bir parçası olarak geleceğin dili kodlamada fark yaratmalarını hedefliyoruz." dedi.

Şahin, bu kapsamda işletlemelerin dijital ortağı olarak "İTÜ Vodafone Future Lab"ı kurduklarını ve burada 34 farklı çözümü, 30 farklı iş ortağı aracılığıyla müşterileriyle buluşturduklarını, aynı zamanda 25 öğrencinin master ve doktora tezleriyle yurt dışına teknoloji ihraç etmesini sağladıklarını vurguladı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de bakanlık yaptığı dönemden bu yana Vodafone ile çok güzel sosyal sorumluluk projelerine imza attıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Dünya akıllı şehirleri konuşuyor. Şehir nasıl akıllı olur? Yaşanan sorunlara dijital, akıllı çözümler geliştirerek. Yapmak istediğiniz tüm hedeflere teknolojiyi kullanarak, sorunu çözme kapasitenizi artırmanız gerekiyor. Biz ticaret, taşımacılık, üretim şehriyiz ama artık dünya başka bir şey söylüyor. E-ticaret diyor. Dijitalleşme artık ticarette en önemli alanlardan biri. O nedenle bu alanlarda kendimizi yetiştirmemiz ve dünya ile rekabet etme kapasitemizi artırmamız gerekiyor. Artık şehirler, ülkeler yarışıyor. Artık bireyler ve toplumlar yarışıyor. Kim bu yarışta önde olmak istiyorsa, bu rekabeti yönetmesi lazım. Bunun için de kendimizi yenilememiz lazım. Yenilenmeyen, yeniliyor. İşte bu nedenle Vodafone'un bugün burada olmasını, hayatı kolaylaştırmak adına verdiği destekleri çok önemli buluyorum."

Konuşmaların ardından Meltem Bakiler Şahin, Fatma Şahin, Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Mehmet Tuncay Yıldırım, Gaziantep Ticaret İl Müdürü Kürşat Turpçu açılışı gerçekleştirerek, tırda incelemelerde bulundu.