FİNANS

Vodafone "çevik" dönüşüm yolculuğunu iş dünyasıyla paylaştı

FİNANS HABERLERİ  | 05.09.2019 12:43 | Son Güncelleme

Vodafone ve ACM iş birliğiyle düzenlenen etkinlikle, Vodafone'nun Agile çalışma yaklaşımı konusunda son 6 yılda edindiği bilgi ve deneyimler paylaşıldı

İSTANBUL (AA) - Vodafone, dijitalleşme odağıyla birlikte çevik (Agile) dönüşüm yolculuğuna hız vererek, Agile çalışma yaklaşımı konusunda son 6 yılda edindiği bilgi ve deneyimleri paylaşmak üzere, ACM iş birliğiyle Vodafone Park'ta bir etkinlik düzenledi.

Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, "Digital First, Agile Now" mottosuyla düzenlenen etkinliğe, farklı sektörlerde faaliyet gösteren 40 şirketten, insan kaynakları, teknoloji ve ticari fonksiyonlarda görev yapan yaklaşık 100 iş insanı katıldı.

Trend Avcısı Serdar Kuzuloğlu ve Vodafone Türkiye İnsan Kaynaklarından Sorumlu İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Bülent Bayram'ın açılış konuşmalarıyla başlayan etkinlikte, Vodafone Türkiye Acqusition Tribe Lead Ender Özgün "Vodafone Agile Dönüşüm Yolculuğu" konulu bir sunum yaptı.

Etkinlik kapsamında ACM Yönetici Ortağı Mehmet Yitmen'in moderatörlüğünde "Agile Dönüşümünde Neler Öğrendik" konulu bir panel düzenlendi.

Panelde, Vodafone Türkiye'nin Agile dönüşümünde doğrudan rol oynayan ekip liderleri Devrim Yıldırım, Doğu Kır, Uğur Sennaroğlu ve Yetenek Gelişimi ve Stratejisi Direktörü Sevil Kayaş Yılmaz deneyimlerini paylaştı.

Toplantının son bölümünde ise moderatörlüğünü Trend Avcısı Serdar Kuzuloğlu'nun üstlendiği, Meditopia, Insider ve Iyzico firma temsilcilerinin katıldığı "Start-up'larda Agile Kültürü" konulu bir panel daha gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İnsan Kaynaklarından Sorumlu İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Bülent Bayram, Vodafone'nun, dijitalleşme odağıyla birlikte çalışma şekillerine daha çok odaklandığını belirterek, geliştirme süreçlerinde Agile yaklaşımını yaygın olarak kullandıklarını aktardı.

Bayram, 6 yıl önce teknoloji fonksiyonları içinde kurdukları çevik takımlara geçen yıl ticari birimleri de dahil ettiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Agile yaklaşımıyla, organizasyonel olarak hız, esneklik ve verimlilik kazanmayı hedefliyoruz. Agile, tüm ekosistemi dönüştüren bir yaklaşım. Bunu her şirket farklı uyguluyor. Prensipler elbette var, ancak kültür adaptasyonu şirkete özgü oluyor. Bu düşünceyle, Agile alanındaki bilgi ve deneyimlerimizi paylaşmak amacıyla ‘Digital First, Agile Now’ etkinliğini organize ettik. Agile alanına dokunmuş ya da bu konuya ilgisi olan iş insanlarıyla birlikte ilham, fikir ve iletişim dolu bir gün yaşadık. Son derece olumlu ve yapıcı geri dönüşler aldık. Vodafone olarak, Agile dönüşüm yolculuğumuzun hikâyesini farklı şirketlerle paylaşmaya devam edeceğiz."

- Agile ile verimlilikte artış

Farklı uzmanlıklara sahip 10-12 kişilik ekiplerin hiyerarşik olmayan bir düzen içinde aynı amaç için bir arada çalıştığı Agile yaklaşımı, iş birliğini destekliyor, bir iş geliştirme sürecinin gerekli tüm fonksiyonlarını bir araya getiriyor, küçük takımlarla siloları kaldırıyor, geliştirme süreçlerine esneklik ve hız kazandırıyor.

Yalın ve hızlı olmaya, çabuk karar almaya, esnek olmaya dayanan bu sistem, müşterilerin gerçek ihtiyaçlarına odaklı, katma değer yaratan dijital ürün ve servisler geliştirilmesine imkan veriyor.

Vodafone Türkiye, Agile yaklaşımıyla, bir ürünün hazırlanması ve müşteriye sunulma hızında, verimlilikte, kapasite geliştirmede, lansman tarihlerinin performansında ve kalite göstergelerinde artış kaydetti.Şirket, Bilgi Teknolojileri biriminde başlayan bu dönüşümü teknoloji ve insan kaynakları bünyesinde de yaygınlaştırarak yaklaşık 65 takıma kadar ulaştı.

PARTNER Kadınlardan ilginç iddia: Üstsüz güneşlenmek... Kadınlardan ilginç iddia: Üstsüz güneşlenmek...
Garanti BBVA konut kredisinde taksitleri ödüyorGaranti BBVA konut kredisinde taksitleri ödüyor
ING ve Türk Eğitim Vakfı'ndan kadınlar için burs fonuING ve Türk Eğitim Vakfı'ndan kadınlar için burs fonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Vodafone

En Çok Okunan Haberler

Bu fotoğraf gerçek mi? CHP'li isimlerin iddiasını, İBB yalanladı

Bu fotoğraf gerçek mi? CHP'li isimlerin iddiasını, İBB yalanladı

Muhammed Mursi'nin oğlu hayatını kaybetti!

Muhammed Mursi'nin oğlu hayatını kaybetti!

3 bin kişiye istihdam sağlanacak

3 bin kişiye istihdam sağlanacak

Milyonca memuru ilgilendiren düzenleme

Milyonca memuru ilgilendiren düzenleme

Çeyrek ve gram altın ne kadar oldu? İlk rakamlar...

Çeyrek ve gram altın ne kadar oldu? İlk rakamlar...

Fiyatı 20 kuruşa kadar düştü

Fiyatı 20 kuruşa kadar düştü

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Döviz kurları

Döviz kurları

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Altın fiyatları

Altın fiyatları

Dünya borsalarının büyüklüğü küresel gelire yaklaştı

Dünya borsalarının büyüklüğü küresel gelire yaklaştı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Garanti BBVA konut kredisinde taksitleri ödüyor

Garanti BBVA konut kredisinde taksitleri ödüyor

ING ve Türk Eğitim Vakfı'ndan kadınlar için burs fonu

ING ve Türk Eğitim Vakfı'ndan kadınlar için burs fonu

TİM / Çetinkaya: İhracatın büyümeye katkısı sürecek

TİM / Çetinkaya: İhracatın büyümeye katkısı sürecek

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

1915Çanakkale Projesi 11 adet global finans ödülü aldı

1915Çanakkale Projesi 11 adet global finans ödülü aldı

MB - TÜFE bazlı reel döviz kuru endeksi 76.77'ye yükseldi

MB - TÜFE bazlı reel döviz kuru endeksi 76.77'ye yükseldi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.