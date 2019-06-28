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Vodafone çözüm ortaklarını İTÜ Vodafone Future Lab'da ağırladı

FİNANS HABERLERİ  | 28.06.2019 11:34 | Son Güncelleme

“Future Lab Partner Days” olarak adlandırılan etkinliklerin ilkinde Vodafone, global tecrübesi ile Türkiye’nin dijitalleşme yolculuğunda yerli ve milli ekonomiye verdiği desteği ortaya koydu

İSTANBUL (AA) - Vodafone Türkiye, teknoloji geliştirdiği çözüm ortakları ile İTÜ Vodafone Future Lab’da bir araya geldi.

Vodafone Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, “Future Lab Partner Days” olarak adlandırılan etkinliklerin ilkinde Vodafone, global tecrübesi ile Türkiye’nin dijitalleşme yolculuğunda yerli ve milli ekonomiye verdiği desteği ortaya koydu.

Vodafone’un işletmelerin dijitalleşme yolculuklarını en üst seviyede desteklemek ve geleceğin teknolojilerini müşterileri ile buluşturulabilmek üzere hayata geçirdiği İTÜ Vodafone Future Lab’da 30 çözüm ortağı ile 34 farklı akıllı teknoloji deneyimi sergileniyor. Vodafone, Future Lab Partner Days’de İTÜ Vodafone Future Lab’in hayata geçirilmesinde sundukları katkılardan dolayı çözüm ortaklarına birer plaket takdim etti. Vodafone, ilerleyen günlerde de yeni Future Lab Partner Days etkinlikleri ile çözüm ortakları ile biraraya gelmeye devam edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, Çözüm ortakları ile birlikte farklı sektörlerdeki spesifik ihtiyaçlara özel çözümler geliştirip İTÜ Vodafone Future Lab’da bu çözümleri tüm sektörlerle paylaşmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek şu değerlendirmelerde bulundu:

“İTÜ Vodafone Future Lab’ı, Vodafone Ar-Ge ekibi ve İTÜ doktora öğrencilerinden oluşturduğumuz çalışma gruplarıyla, sürekli yeni projeler üreten bir akıllı teknoloji merkezi olarak konumlandırdık. Nesnelerin internetinden, görüntü işleme teknolojilerine, sabit altyapı çözümlerinden, robotik süreç otomasyonu çözümlerine, yapay zeka teknolojilerinden makine öğrenmesine kadar uçtan uca birçok farklı deneyime ev sahipliği yapan İTÜ Vodafone Future Lab, yeni nesil Ar-Ge ve Teknoloji Deneyim Laboratuvarı olarak, Türkiye’nin dijitalleşme yolculuğunda önemli bir merkez haline geldi. Bu merkez, yansıttığı vizyon ve sahip olduğu ekosistemle Vodafone ülkeleri arasında şimdiden bir referans noktası haline gelmiş durumda. Farklı ülkelerden Vodafone ekipleri son dönemde birbiri ardına Türkiye’ye gelerek İTÜ Vodafone Future Lab’i ziyaret ediyor, burada yer alan akıllı çözümleri inceliyor.

Vodafone Grubu CEO’su Nick Read, Türkiye ziyaretinde bu merkezi gezdi ve çözüm ortaklarımızla geliştirdiğimiz teknolojilerin kendisini nasıl etkilediğini ifade etti. Nihai hedefimiz; her sene burs verdiğimiz 25 lisansüstü ve doktora öğrencisi de dahil olmak üzere, yerli girişim çözüm ortaklarımızla birlikte Türkiye’de teknoloji üreterek, bu teknolojileri dünyaya ihraç edebilmek. Dünyada yeni nesil teknolojiler alanında öncü çalışmalara imza atan bir şirket olarak, bu alandaki global deneyimimizi Türkiye’ye aktarmaya, yerli firmalarla birlikte büyümeye devam edeceğiz.”

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future lab Vodafone

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