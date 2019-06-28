Vodafone çözüm ortaklarını İTÜ Vodafone Future Lab'da ağırladı

İSTANBUL (AA) - Vodafone Türkiye, teknoloji geliştirdiği çözüm ortakları ile İTÜ Vodafone Future Lab’da bir araya geldi.

Vodafone Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, “Future Lab Partner Days” olarak adlandırılan etkinliklerin ilkinde Vodafone, global tecrübesi ile Türkiye’nin dijitalleşme yolculuğunda yerli ve milli ekonomiye verdiği desteği ortaya koydu.

Vodafone’un işletmelerin dijitalleşme yolculuklarını en üst seviyede desteklemek ve geleceğin teknolojilerini müşterileri ile buluşturulabilmek üzere hayata geçirdiği İTÜ Vodafone Future Lab’da 30 çözüm ortağı ile 34 farklı akıllı teknoloji deneyimi sergileniyor. Vodafone, Future Lab Partner Days’de İTÜ Vodafone Future Lab’in hayata geçirilmesinde sundukları katkılardan dolayı çözüm ortaklarına birer plaket takdim etti. Vodafone, ilerleyen günlerde de yeni Future Lab Partner Days etkinlikleri ile çözüm ortakları ile biraraya gelmeye devam edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, Çözüm ortakları ile birlikte farklı sektörlerdeki spesifik ihtiyaçlara özel çözümler geliştirip İTÜ Vodafone Future Lab’da bu çözümleri tüm sektörlerle paylaşmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek şu değerlendirmelerde bulundu: