İTÜ Vodafone Future Lab'de çekilen ve KOBİ'lerin izleyici olarak davet edildiği program öncesinde işletmeler, düzenlenen Future Lab turunda, verimlilik artışı, verimlilik takibi, bilgi ve şirket güvenliği ile sektörlerindeki yeni fırsatlara yönelik sunulan Vodafone IoT çözümleri hakkında bilgi aldı.

\

- "Dijitalleşme yolculuklarında KOBİ’lerin her an yanlarında olacağız"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, dijitalleşme ile yeniden şekillenen ve kuralları neredeyse sil baştan yazılan yarının dünyasında, Türkiye ekonomisinin can damarları olan KOBİ'lerin küresel rekabette geride kalmamalarının çok önemli olduğunu vurguladı.

"Dijital İş Ortağım" programı ile yola çıkarken hedeflerinin KOBİ'lere daha iyi bir gelecek için ilham vermek olduğunu belirten Şahin, şunları kaydetti:

"Program her ay, İTÜ Vodafone Future Lab’de, sektörlerinde lider yöneticilerin konukluğuyla devam edecek. Bu programda asıl amaç ise KOBİ’lerin, dijitalleşerek iş sonuçlarında büyüme, verimlilik ve tasarruf elde etmiş büyük işletmelerden, deneyimlerini ilk ağızdan dinleyebilmeleri, ilham almaları ve kendi dijitalleşme yolculuklarına ihtiyaçları doğrultusunda yapılandırılacak doğru bir kurgu ile başlayabilmeleri. Biz de bu program vesilesiyle, Nesnelerin İnterneti (IoT) alanında Vodafone Grubu'nun tüm teknoloji bilgi birikimini aktardığımız akıllı teknoloji merkezimiz Future Lab’de, iş ortaklarımız ve müşterilerimizle birlikte ihtiyaçlarına uygun çözümler geliştirebilecek, dijitalleşme yolculuklarında her an yanlarında olacağız. Vodafone olarak geleceği heyecan verici buluyor, dijitalleşmenin sunduğu yepyeni fırsatları, Türkiye’deki tüm işletmeler için yakalanabilir kılmayı istiyoruz. Önümüzdeki dönemde de işletmelerimizin küresel arenadaki rekabetçiliğini artırmaya ve Türkiye’nin sürdürülebilir büyümesine katkı sağlamaya kararlılıkla devam edeceğiz.”

Programa katılmak isteyen KOBİ'ler, "www.vodafone.com.tr/Is-Ortagim/Dijital-Is-Ortagim-Programi.php" internet adresinden başvuru yapabilecek. Ayrıca KOBİ'ler, sosyal medya hesapları üzerinden sorularını yollayabilecek.