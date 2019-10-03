FİNANS

Vodafone Dijitalleşme Tırı, Adana'dan yola çıktı

FİNANS HABERLERİ  | 03.10.2019 13:40 | Son Güncelleme

Adana'dan sonra sırasıyla Mersin, Gaziantep, Diyarbakır, Trabzon, Kayseri, Antalya, İzmir, Ankara, Bursa, Kocaeli ve İstanbul'a gidecek olan Vodafone Dijitalleşme Tırı, yaklaşık 3 ayda 10 binden fazla kişiye ulaşacak

İSTANBUL (AA) - Vodafone, İstanbul'da bulunan teknoloji üssü İTÜ Vodafone Future Lab'de sunduğu dijital teknoloji çözümlerini Türkiye'nin diğer şehirlerindeki işletmelerle de buluşturmak amacıyla Vodafone Dijitalleşme Tırı ile yola çıktı.

Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, Vodafone Dijitalleşme Tırı, 12 şehri kapsayan turuna Adana'dan başladı. Adana'dan sonra sırasıyla Mersin, Gaziantep, Diyarbakır, Trabzon, Kayseri, Antalya, İzmir, Ankara, Bursa, Kocaeli ve İstanbul'a gidecek olan Vodafone Dijitalleşme Tırı, yaklaşık 3 ayda 10 binden fazla kişiye ulaşacak.

Vodafone Dijitalleşme Tırı'nı ziyaret eden işletmeler, dijital skor da doldurarak dijitalleşmede hangi noktada olduklarını görebiliyor ve ihtiyaçlarına göre kendileri için en doğru çözüme ulaşabiliyor. Vodafone Dijitalleşme Tırı'nda, aralarında Red Kontrol, Dijital Tarım İstasyonu, Metro Ethernet, Araç ve Motor Takip, Güvenli Depo, Dijital Koruma, Onedio Reklam Hizmeti, Hedefli SMS, Güvenli Depo ve Kurumsal Sanal Ağ, Bulut Depo ve Sanal Sunucu'nun da bulunduğu toplam 20 dijital çözüm sergileniyor.

Ziyaretçiler, Vodafone Business çözümleri hakkında ilk ağızdan bilgi alma ve ürünleri deneyimleme imkanı bulabildikleri gibi, dilerse sadece ziyaretçilere özel kampanyalarla ürünlere sahip olabiliyor. Vodafone Dijitalleşme Tırı'nda e-ticaret konusunda danışmanlık hizmeti de veriliyor.

- Elektronik atıklar kodlama sınıfına dönüşecek

Çevreyi korumaya yönelik projelerini sürdüren Vodafone, Dijitalleşme Tırı ile gittiği illerde elektronik atık da toplayacak. Toplanan e-atıkların geri dönüşümünden elde edilecek gelirle, Türkiye Vodafone Vakfı ve Habitat iş birliğiyle yürütülen "Yarını Kodlayanlar" projesi kapsamında Adana Sarıçam'daki Kürkçüler Ortaokulu'nda bir kodlama sınıfı oluşturulacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, küçük-büyük tüm şirketlerin dijitalleşebildikleri ölçüde rekabet avantajını ellerinde tutabildiğini belirterek, dünyada artık pek çok şirketin, dijitalleşme ile fırsatlar yakalayabileceğini, maliyetlerini azaltabileceğini, verimliliği ve rekabet gücünü artırabileceğinin farkında olduğunu kaydetti.

- "İşletmelere dijitalleşme yolunda destek oluyoruz"

Vodafone Business olarak, işletmelerin ihtiyaçlarını yakından takip edip onlara özel çözümler üreterek dijitalleşme süreçlerine en hızlı şekilde destek olduklarını aktaran Şahin, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu kapsamda, işletmelere Red Kontrol'den Araç Takip Sistemleri'ne, Metro Ethernet'ten Dijital Pazarlama Çözümleri'ne kadar iş yerlerini dijitalleştirecek, verimlilik ve tasarruf sağlayacak geniş bir çözüm portföyü sunuyoruz. Türkiye'nin teknoloji üssü İTÜ Vodafone Future Lab'de sergilediğimiz bu çözümlerimizi şimdi de Vodafone Dijitalleşme Tırı ile Türkiye'nin diğer şehirlerindeki işletmelerin ayağına götürüyoruz. Vodafone Business olarak, işletmelerin ihtiyaçlarına uygun çözüm ve teknolojiler geliştirerek dijitalleşme yolunda yanlarında olmaya devam edeceğiz."

PARTNER2019 Türkiye güzeli belli oldu2019 Türkiye güzeli belli oldu
Enerji dönüşümü için yılda 5.3-7 milyar dolar yatırım gerekliEnerji dönüşümü için yılda 5.3-7 milyar dolar yatırım gerekli
Sur Yapı'dan yeni konut kampanyası: Sadece taksitle ev sahibi olma imkanıSur Yapı'dan yeni konut kampanyası: Sadece taksitle ev sahibi olma imkanı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Dijitalleşme Tırı Vodafone

En Çok Okunan Haberler

Akdeniz'de 5.0 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 5.0 büyüklüğünde deprem

Bağdat’ta geniş kapsamlı sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Bağdat’ta geniş kapsamlı sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı

Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı

Motorine 14 kuruş indirim

Motorine 14 kuruş indirim

Dalında 10 lira, mangalda 70 lira

Dalında 10 lira, mangalda 70 lira

Mandalina ihracatı durdu, tırlar gümrükten döndü

Mandalina ihracatı durdu, tırlar gümrükten döndü

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Enerji dönüşümü için yılda 5.3-7 milyar dolar yatırım gerekli

Enerji dönüşümü için yılda 5.3-7 milyar dolar yatırım gerekli

Sur Yapı'dan yeni konut kampanyası: Sadece taksitle ev sahibi olma imkanı

Sur Yapı'dan yeni konut kampanyası: Sadece taksitle ev sahibi olma imkanı

Alıç üreticisinin yüzünü güldürüyor

Alıç üreticisinin yüzünü güldürüyor

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli Burkina Faso’da

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli Burkina Faso’da

Bakan Albayrak: Hedefimiz enflasyonda yüzde 5 seviyesine adım adım ilerlemek

Bakan Albayrak: Hedefimiz enflasyonda yüzde 5 seviyesine adım adım ilerlemek

‘Birleşik Krallık’ta Eğitim Günleri’ ile eğitim yolculuğu başlıyor

‘Birleşik Krallık’ta Eğitim Günleri’ ile eğitim yolculuğu başlıyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.