Vodafone Dijitalleşme Tırı, Adana'dan yola çıktı

İSTANBUL (AA) - Vodafone, İstanbul'da bulunan teknoloji üssü İTÜ Vodafone Future Lab'de sunduğu dijital teknoloji çözümlerini Türkiye'nin diğer şehirlerindeki işletmelerle de buluşturmak amacıyla Vodafone Dijitalleşme Tırı ile yola çıktı. Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, Vodafone Dijitalleşme Tırı, 12 şehri kapsayan turuna Adana'dan başladı. Adana'dan sonra sırasıyla Mersin, Gaziantep, Diyarbakır, Trabzon, Kayseri, Antalya, İzmir, Ankara, Bursa, Kocaeli ve İstanbul'a gidecek olan Vodafone Dijitalleşme Tırı, yaklaşık 3 ayda 10 binden fazla kişiye ulaşacak. Vodafone Dijitalleşme Tırı'nı ziyaret eden işletmeler, dijital skor da doldurarak dijitalleşmede hangi noktada olduklarını görebiliyor ve ihtiyaçlarına göre kendileri için en doğru çözüme ulaşabiliyor. Vodafone Dijitalleşme Tırı'nda, aralarında Red Kontrol, Dijital Tarım İstasyonu, Metro Ethernet, Araç ve Motor Takip, Güvenli Depo, Dijital Koruma, Onedio Reklam Hizmeti, Hedefli SMS, Güvenli Depo ve Kurumsal Sanal Ağ, Bulut Depo ve Sanal Sunucu'nun da bulunduğu toplam 20 dijital çözüm sergileniyor.

Ziyaretçiler, Vodafone Business çözümleri hakkında ilk ağızdan bilgi alma ve ürünleri deneyimleme imkanı bulabildikleri gibi, dilerse sadece ziyaretçilere özel kampanyalarla ürünlere sahip olabiliyor. Vodafone Dijitalleşme Tırı'nda e-ticaret konusunda danışmanlık hizmeti de veriliyor. - Elektronik atıklar kodlama sınıfına dönüşecek Çevreyi korumaya yönelik projelerini sürdüren Vodafone, Dijitalleşme Tırı ile gittiği illerde elektronik atık da toplayacak. Toplanan e-atıkların geri dönüşümünden elde edilecek gelirle, Türkiye Vodafone Vakfı ve Habitat iş birliğiyle yürütülen "Yarını Kodlayanlar" projesi kapsamında Adana Sarıçam'daki Kürkçüler Ortaokulu'nda bir kodlama sınıfı oluşturulacak. Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, küçük-büyük tüm şirketlerin dijitalleşebildikleri ölçüde rekabet avantajını ellerinde tutabildiğini belirterek, dünyada artık pek çok şirketin, dijitalleşme ile fırsatlar yakalayabileceğini, maliyetlerini azaltabileceğini, verimliliği ve rekabet gücünü artırabileceğinin farkında olduğunu kaydetti.