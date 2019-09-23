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Vodafone Dijitalleşme Tırı'ının ilk durağı Adana olacak

FİNANS HABERLERİ  | 23.09.2019 12:40 | Son Güncelleme

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin: - "Dünyada artık pek çok şirket, dijitalleşme ile fırsatlar yakalayabileceğinin farkında"

İSTANBUL (AA) - Vodafone Dijitalleşme Tırı, toplam 12 şehri kapsayan turuna 30 Eylül’de Adana’dan başlayacak.

Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, şirket İstanbul’da bulunan teknoloji üssü İTÜ Vodafone Future Lab’de sunduğu dijital teknoloji çözümlerini Türkiye’nin diğer şehirlerindeki işletmelerle de buluşturmak amacıyla Vodafone Dijitalleşme Tırı ile yola çıkıyor.

Vodafone Dijitalleşme Tırı, toplam 12 şehri kapsayan turuna 30 Eylül’de Adana’dan başlayacak. Adana’da 5 gün kalacak olan tır, Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi, Metal Sanayi ve Tarsus-Mersin Organize Sanayi Bölgesi’ni ziyaret edecek. Vodafone Dijitalleşme Tırı, daha sonra sırasıyla Mersin, Gaziantep, Diyarbakır, Trabzon, Kayseri, Antalya, İzmir, Ankara, Bursa, Kocaeli ve İstanbul’a gidecek.

Vodafone Dijitalleşme Tırı ile yaklaşık 4 ayda 10 bini aşkın kişiye ulaşılması hedefleniyor.

- "Türkiye’nin işletmelerine ‘dijitalleşme yolunda’ destek oluyoruz”

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, küçük büyük tüm şirketlerin dijitalleşebildikleri ölçüde rekabet avantajını ellerinde tutabildiğini bildirdi.

Şahin, dünyada artık pek çok şirketin, dijitalleşme ile fırsatlar yakalayabileceğinin, maliyetlerini azaltabileceğinin, verimliliği ve rekabet gücünü artırabileceğinin farkında olduğuna işaret ederek, "Vodafone Business olarak, işletmelerin ihtiyaçlarını yakından takip edip onlara özel çözümler üreterek dijitalleşme süreçlerine en hızlı şekilde destek oluyoruz. Bu kapsamda, işletmelere Red Kontrol’den Araç Takip Sistemleri’ne, Metro Ethernet’ten Dijital Pazarlama Çözümleri’ne kadar işyerlerini dijitalleştirecek, verimlilik ve tasarruf sağlayacak geniş bir çözüm portföyü sunuyoruz. Türkiye’nin teknoloji üssü İTÜ Vodafone Future Lab’de sergilediğimiz bu çözümlerimizi şimdi de Vodafone Dijitalleşme Tırı ile Türkiye’nin diğer şehirlerindeki işletmelerin ayağına götürüyoruz. Vodafone Business olarak, işletmelerin ihtiyaçlarına uygun çözüm ve teknolojiler geliştirerek ‘dijitalleşme yolunda’ yanlarında olmaya devam edeceğiz.” değerlendirmesinde bulundu.

- İşletmelere uçtan uca çözümler

Açıklamada verilen bilgilere göre, Vodafone Dijitalleşme Tırı’nı ziyaret eden işletmeler, Dijital Skor da doldurarak dijitalleşmede hangi noktada olduklarını görebilecek ve ihtiyaçlarına göre kendileri için en doğru çözüme ulaşabilecek.

Vodafone Dijitalleşme Tırı’nda aralarında Red Kontrol, Metro Ethernet, Araç ve Motor Takip, Güvenli Depo, Dijital Koruma, Onedio Reklam Hizmeti, Hedefli SMS, Güvenli Depo ve Kurumsal Sanal Ağ, Bulut Depo ve Sanal Sunucu’nun da bulunduğu toplam 20 dijital çözüm sergilenecek. Ziyaretçiler, Vodafone Business çözümleri hakkında ilk ağızdan bilgi alma ve ürünleri bire bir deneyimleme imkânı bulabilecekleri gibi, dilerlerse yalnızca ziyaretçilere özel kampanyalarla ürünleri satın alabilecek.

-Elektronik atıklar kodlama sınıfına dönüşecek

Çevreyi korumaya yönelik projelerini sürdüren Vodafone, Dijitalleşme Tırı ile gittiği illerde elektronik atık da toplayacak. Toplanan e-atıkların geri dönüşümünden elde edilecek gelirle, Türkiye Vodafone Vakfı ve Habitat işbirliğiyle yürütülen “Yarını Kodlayanlar” projesi kapsamında Anadolu’da bir kodlama sınıfı oluşturulacak.

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