FİNANS

Vodafone FreeZone İstanbul'da "Parkta Caz" keyfi yaşatacak

FİNANS HABERLERİ  | 05.07.2018 13:38 | Son Güncelleme

25. İstanbul Caz Festivali kapsamında gerçekleştirilecek "Parklarda Caz" etkinliğini tüm İstanbullular ücretsiz izleyebilecek

İSTANBUL (AA) - Vodafone Türkiye’nin gençlik markası FreeZone'un desteğiyle, 25. İstanbul Caz Festivali kapsamındaki "Parklarda Caz" etkinliği, Beylikdüzü Yaşam Vadisi Parkı, Fenerbahçe Parkı ve Fenerbahçe Khalkedon'da gerçekleştirilecek.

Vodafone açıklamasına göre, şirket, 2010 yılından bu yana resmi iletişim sponsoru olduğu İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın (İKSV) etkinliklerini desteklemeye devam ediyor.

İKSV tarafından 5'inci kez düzenlenecek olan "Parklarda Caz", bu yıl hem Avrupa hem de Anadolu yakasında gerçekleştirilecek. 25. İstanbul Caz Festivali kapsamında Vodafone FreeZone’un desteğiyle düzenlenecek etkinlikler, 7 Temmuz'da Beylikdüzü Yaşam Vadisi Parkı'nda, 8 Temmuz'da Fenerbahçe Parkı ve Fenerbahçe Khalkedon’da İstanbullularla buluşacak. Etkinlikleri tüm İstanbullular ücretsiz izleyebilecek.

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- Kapanış Hollandalı Koffie’den

Caz müziğinin keyfini şehrin parklarına taşımayı hedefleyen ve festivalin kültleşen etkinlikleri arasında yer alan "Parklarda Caz"a, Türkiye’den başarılı genç cazcıların yanı sıra dünyaca ünlü caz sanatçıları da konuk olacak.

Etkinlik, bu yıl Genç Caz gruplarının yanı sıra Hollandalı grup Koffie’yi de ağırlayacak. İlhamını Fela Kuti, James Brown, Red Hot Chili Peppers, Miles Davis, The Roots gibi büyüklerinden alan ekip, afropunk ritimleriyle etkinliğe renk katacak ve her iki etkinliğin de kapanışını üstlenecek.

İstanbul Caz Festivali kapsamında düzenlenen Genç Caz seçmeleri, bu yıl ilk defa Vodafone FreeZone Stüdyo’da profesyonel ekipmanlarla gerçekleştirildi. İKSV Genç Caz Seçici Kurulu tarafından yapılan seçmelerde genç cazcılar Art Blakey Tribute Band, JmH, the Kites, Nar, Pelin Güneş Quartet ve Portrait and a Dream, etkinlikte yer almaya hak kazandı.

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- İstanbul caza doyacak

Festival, bu yaz da İstanbulluları caz müziğinin efsaneleri ve yeni projeleriyle buluşturuyor. Festival kapsamında 27 mekanda 250'yi aşkın yerli ve yabancı sanatçının katılımıyla 50'nin üzerinde konser düzenlenecek.

Festival programına resmi web sitesi www.caz.iksv.org'un yanı sıra Vodafone’un katkılarıyla yenilenen "İKSV Mobil" uygulamasından da erişilebiliyor.

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