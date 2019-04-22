Vodafone Freezone, liseli gençleri müzikle buluşturacak

İSTANBUL (AA) - Vodafone Freezone, Son Ses Online Müzik Yarışması kapsamında Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) iş birliğiyle belirlenecek bir liseye müzik odası kuracak. Vodafone Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, şirketin gençlik markası Vodafone FreeZone, bu yıl ikincisini gerçekleştireceği Vodafone FreeZone Son Ses Online Müzik Yarışması kapsamında gençlerin müzik tutkusunu desteklemek için ikinci bir adım daha atıyor. TOG ile iş birliği yapan Vodafone FreeZone, toplum gönüllüsü gençlerle birlikte belirlenecek bir liseye müzik odası kuracak. Vodafone FreeZone, projenin duyurusu için "Türkiye'nin genç sesini seçmek için hemen oy ver, bir okulu müzikle buluşturmamıza destek ol" mottosuyla bir iletişim kampanyası başlattı. Müzik odasının kurulacağı lise, 20 Mayıs'ta Vodafone FreeZone YouTube kanalından canlı yayınlanacak büyük finalde açıklanacak. Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, bu yıl ikincisini düzenleyecekleri yarışmayla gençlere "Türkiye'nin yeni genç sesi" olma konusunda fırsat eşitliği sunduklarını bildirdi.

Aynı eşitlik anlayışıyla genç yetenekleri müzikle buluşturacak bir projeyi daha hayata geçirdiklerini aktaran Aksoy, şunları kaydetti: "TOG iş birliğiyle gerçekleştireceğimiz projeyle bir lisemize müzik odası kuracağız. Yarışma kapsamında Türkiye'nin genç sesini seçmek için oy veren herkes bir okulu müzikle buluşturmamıza destek olacak. Şanslı okulumuzu 20 Mayıs'ta Vodafone FreeZone YouTube kanalından canlı olarak yayınlayacağımız büyük finalde duyuracağız. Herkesi yarışmanın yarı finalistleri ve finalistleri için oy vererek kampanyamıza destek olmaya davet ediyoruz." - "Genç yeteneklerin müzikle buluşmasına katkı sunmak istiyoruz" TOG Genel Müdürü Murat Çitilgülü de toplum gönüllülerinin, 17 yıldır gençlerin yaşadığı illerde ve tüm Türkiye'de toplumsal sorunların tespit edilmesi ve çözümlerin yenilikçi yaklaşımlarla hayata geçmesinde gönüllü olarak aktif rol aldığını belirtti. Vodafone FreeZone'nin, gençlerin yeteneklerinin güçlendirilmesi ve hayallerinin büyümesi için gösterdiği duyarlılıkla herkese ilham veren önemli bir projeyi hayata geçirdiğini aktaran Çitilgülü, "Biz de toplum gönüllüsü gençlerin Türkiye'de, liseli gençlerle ve liselerle kuracağı ilişkilerle, genç yeteneklerin müzikle buluşmasına ve yine gençlerin tespit ettiği bir okula müzik odası kurulmasına katkı sunmak için desteklerinizi bekliyoruz." ifadelerini kullandı.