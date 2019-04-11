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Vodafone Freezone Şampiyonluk Ligi kış finali 13 Nisan'da

FİNANS HABERLERİ  | 11.04.2019 11:07 | Son Güncelleme

League of Legends oyununun e-spor ligi Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi'nde 2019 Kış Mevsimi Finali 13 Nisan'da Riot Games Espor Sahnesi'nde oynanacak

İSTANBUL (AA) - League of Legends oyununun e-spor ligi Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi'nde 2019 Kış Mevsimi Finali 13 Nisan'da Riot Games Espor Sahnesi'nde oynanacak.

Vodafone'un açıklamasına göre, şirketin gençlik markası Vodafone FreeZone ile destek verdiği, League of Legends oyununun e-spor ligi Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi'nde 2019 Kış Mevsimi Finali 13 Nisan'da gerçekleştirilecek.

Ataşehir'deki Watergarden Alışveriş Merkezi'nde bulunan Riot Games Espor Sahnesi'nde canlı ve seyircili yapılacak final maçı, 1907 Fenerbahçe Espor ve Bahçeşehir SuperMassive takımlarının mücadelesine sahne olacak. LoLeSpor YouTube kanalından da canlı yayınlanacak büyük final, Vodafone'un sunduğu "Gamer Paketleri" ile YouTube'dan internetten yemeden izlenebilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, Vodafone FreeZone olarak, esporun en büyük destekçilerinden olmayı sürdürdüklerini belirterekk, şu ifadeleri kullandı:

"E-spor, ülkemizde taraftarlık bilinci oluşmuş, çok güçlü bir alan. Stratejinin, reflekslerin ve karşılıklı zekanın mücadelesini sanal bir dünyanın içinde izlemek için milyonlar ekranları başına toplanıyor. Takımı için tezahürat yapan taraftarlar final mücadeleleri için spor salonlarını dolduruyor. Bu geniş ekosistemin büyümesine destek olmaktan mutluluk duyuyoruz. 13 Nisan'da bine yakın genç Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi 2019 Kış Mevsimi Finali için bir araya gelecek, yüz binlerce genç ise dijital ortamlardan finali izleyecek. Tüm e-sporseverleri bu heyecana ortak olmaya davet ediyoruz."

- "Türkiye'de yoğun ilgiyle karşılaştık"

Riot Games Türkiye Ülke Müdürü Bora Koçyiğit ise, Türkiye'nin ilk ve en büyük e-spor ligi Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi'nin kurucusu olarak, son 7 yıldır Türkiye'de e-spor kavramının gelişimi için durmaksızın çalışmaya devam ettiklerini bildirdi.

Türkiye'deki e-spor tutkunlarının yoğun ilgisiyle bu çabalarının karşılığını kısa sürede almayı başardıklarını aktaran Koçyiğit, şu bilgileri verdi.

"Neticesinde Avrupa'nın en büyüğü olan Riot Games Espor Sahnesi'ni hayata geçirdik. Bu sene yedincisini gerçekleştireceğimiz Kış Mevsimi Finali organizasyonunu kendi evimizde yapacak olmanın da ayrı mutluluğunu yaşıyoruz. 13 Nisan'da iki başarılı e-spor kulübümüz, sezon boyunca gösterdikleri büyük mücadelenin de bir yansıması olarak coşku dolu bir atmosferde bizlere harika bir e-spor şöleni yaşatacak."

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