Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi Türkiye Büyük Finali'nin kazananı belli oldu

İSTANBUL (AA) - Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi Türkiye Büyük Finali'nde kupayı kazanan takım Royal Youth olurken, "En Değerli Oyuncu" ödülü ise etkin performansıyla Royal Youth üst koridor oyuncusu Armut'a verildi. Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyetlerini sürdüren Vodafone'un, gençlik markası Vodafone FreeZone ile destek verdiği Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi'nde 2019 League of Legends Türkiye Büyük Finali, Riot Games Espor Sahnesi'nde oynandı. Bu yıl yedincisi gerçekleştirilen ve Türkiye’nin en büyük espor etkinliği olarak bilinen Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi Türkiye Büyük Finali'ni Bahçeşehir SuperMassive'i 3-2’lik skorla mağlup eden Royal Youth kazandı. Finalde "En Değerli Oyuncu" ödülünü ise sergilediği performansla takımını sırtlayan Royal Youth üst koridor oyuncusu Armut aldı. Riot Games Espor Sahnesi'nde bin, Sahne'nin yanında kurulan festival alanında ise yaklaşık 2 bin espor tutkununun katılımıyla gerçekleşen Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi Türkiye Büyük Finali'ni canlı yayınlarla yüz binlerce izleyici takip etti.

Gençler, büyük finali Vodafone'un sunduğu "Gamer Paketleri" ile YouTube'dan internetinden yemeden izledi. Vodafone FreeZone ayrıca, standını ziyaret eden esporseverlere popüler Twitch yayıncılarından Necati "Zeonn" Akçay ile birebir maç yapma imkanı da sundu. - "Büyük bir heyecan ve coşku içinde geçti" Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, Vodafone FreeZone olarak, esporun en büyük destekçilerinden biri olmayı sürdürdüklerini belirterek, şunları kaydetti: "Espor, taraftarlık bilinci oluşmuş, çok güçlü bir alan. Stratejinin, reflekslerin ve karşılıklı zekânın mücadelesini sanal bir dünyanın içinde izlemek için milyonlar ekranları başına toplanıyor. Takımı için tezahürat yapan taraftarlar final mücadeleleri için spor salonlarını dolduruyor. Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi 2019 Türkiye Büyük Finali de salondaki ve ekranları başındaki binlerce gencimizin katılımıyla büyük bir heyecan ve coşku içinde geçti. Birinciliği kazanan Royal Youth takımını ve 'En Değerli Oyuncu' ödülünü alan Armut'u kutluyor, başarılarının devamını diliyorum."