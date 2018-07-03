Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi’nde liderlik yarışı kızışıyor

İSTANBUL (AA) - Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi’nde, Bahçeşehir SuperMassive çıktığı üç maçın ikisinden zaferle ayrılarak zirvedeki yerini korudu.

Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi'nde Yaz Mevsimi Lig aşamasının üçte birlik kısmı geride kalırken, oynanan karşılaşmalarla ligdeki durum iyice kızıştı.

Lider Bahçeşehir SuperMassive hafta bitiminde zirvedeki yerini korumayı başarırken, HWA GAMING ve Royal Bandits ekiplerinin nefesini ensesinde hissetti. Haftaya 1907 Fenerbahçe Espor galibiyetiyle başlayan ve üçte üç yapan Royal Bandits, Bahçeşehir SuperMassive karşısında aldığı zaferle de güven tazeleyerek HWA GAMING’le birlikte zirve takibini sürdürdü.

Hafta boyunca sürpriz sonuçların alındığı ligde, 1907 Fenerbahçe Espor’un düşük performansı gözlerden kaçmadı. Dördüncü sıraya kadar gerileyen 1907 Fenerbahçe'yi, Doğuş Üniversitesi Aurora ve Bursaspor Esports takip etti. BeykentUni YouthCREW ekibi ise ligde yedinci mağlubiyetini alarak son sırayı Dark Passage ile paylaştı.

Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi’nde sezonun tüm karşılaşmaları League of Legends’ın Twitch kanalından canlı olarak izlenebilecek.

Yaz mevsimi dördüncü hafta karşılaşmaları 14 Temmuz Cumartesi saat 16.00’da başlayacak.

