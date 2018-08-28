FİNANS

Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi'nde yarı finale doğru

FİNANS HABERLERİ  | 28.08.2018 10:51 | Son Güncelleme

9 haftalık lig aşamasının ardından çeyrek final heyecanı geride kaldı ve adını yarı finale yazdıran 4 takım belli oldu

İSTANBUL (AA) - Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi'nde 9 haftalık lig aşamasının ardından çeyrek final heyecanı geride kaldı ve adını yarı finale yazdıran 4 takım belli oldu.

Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin ilk ve tek profesyonel espor ligi olan League of Legends Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi'nde yarı finale yükselen takımlar belirlendi.

Royal Bandits'in liderlik koltuğunda, Bahçeşehir SuperMassive’in ise hemen arkasında kapattığı lig aşamasının sonunda 2 takım doğrudan yarı final vizesini almayı başardı.

Diğer yarı finalistlerin belirlenmesi kolay olmadı. Dark Passage, şampiyonluk yaşadığı 2016 Yaz Mevsimi'nin ardından 3 mevsimdir yarı final aşamasını göremiyordu. Geçen 3 mevsimin ikisinde çeyrek finalde takılmış, birindeyse tamamen Mevsim Finalleri'nin dışında kalmıştı. 2018 Yaz Mevsimi, Dark Passage adına "şeytanın bacağının kırıldığı bir dönem" oldu.

Çeyrek final mücadelesinde HWA GAMING, arka arkaya aldığı skorlarla karşılaşmaya iyi başlasa da kuleleri bir bir düşüren taraf Dark Passage oldu.

1907 Fenerbahçe Espor, yoluna devam etmeyi başaran diğer yarı finalist olma başarısını gösterdi.

Çeyrek final karşılaşmasında Bursaspor Esports'u 3-1 mağlup eden sarı lacivertli ekip, yarı final biletini cebine koydu. Yeşil sahaların tanıdık armalarını karşı karşıya getiren mücadele kapsamında takımlar, bu defa Sihirdar Vadisi'nde kozlarını paylaştı.

1907 Fenerbahçe Espor ve Bursaspor Esports, Vodafone Freeezone Şampiyonluk Ligi'nin çeyrek final aşamasında karşı karşıya geldi. 1907 Fenerbahçe Espor, 4 maç süren seride rahat bir galibiyet elde ederek yola devam eden taraf oldu.

Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi'nde TBF sahnesine çıkacak takımlar, 1 Eylül ve 2 Eylül'de oynanacak karşılaşmalar sonucu belli olacak.

İlk mücadele 1 Eylül Cumartesi günü 16.00'da Royal Bandits ve Dark Passage arasında oynanacak.

Diğer finalist ise 2 Eylül Pazar günü yine saat 16.00'da oynanacak Bahçeşehir SuperMassive ile 1907 Fenerbahçe Espor mücadelesinin ardından belli olacak.

Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi'nde sezonun tüm karşılaşmaları League of Legends'ın Twitch (http://tr.twitch.tv/riotgamesturkish) kanalından canlı olarak izlenebilecek.

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