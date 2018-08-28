Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi'nde yarı finale doğru

İSTANBUL (AA) - Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi'nde 9 haftalık lig aşamasının ardından çeyrek final heyecanı geride kaldı ve adını yarı finale yazdıran 4 takım belli oldu.

Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin ilk ve tek profesyonel espor ligi olan League of Legends Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi'nde yarı finale yükselen takımlar belirlendi.

Royal Bandits'in liderlik koltuğunda, Bahçeşehir SuperMassive’in ise hemen arkasında kapattığı lig aşamasının sonunda 2 takım doğrudan yarı final vizesini almayı başardı.

Diğer yarı finalistlerin belirlenmesi kolay olmadı. Dark Passage, şampiyonluk yaşadığı 2016 Yaz Mevsimi'nin ardından 3 mevsimdir yarı final aşamasını göremiyordu. Geçen 3 mevsimin ikisinde çeyrek finalde takılmış, birindeyse tamamen Mevsim Finalleri'nin dışında kalmıştı. 2018 Yaz Mevsimi, Dark Passage adına "şeytanın bacağının kırıldığı bir dönem" oldu.

Çeyrek final mücadelesinde HWA GAMING, arka arkaya aldığı skorlarla karşılaşmaya iyi başlasa da kuleleri bir bir düşüren taraf Dark Passage oldu.