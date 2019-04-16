FİNANS

"Vodafone FreeZone Son Ses Online Müzik Yarışması"nda oylama başladı

FİNANS HABERLERİ  | 16.04.2019 12:45 | Son Güncelleme

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy: - " Türkiye'nin yeni genç sesini seçmek üzere herkesi Acunn.com/FreezoneSonSes adresinden 25 Nisan'a kadar oy vermeye davet ediyoruz"

İSTANBUL (AA) - "Vodafone FreeZone Son Ses Online Müzik Yarışması"nda halk oylaması başladı.

Vodafone'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, bu yıl ikincisi gerçekleştirilecek "Vodafone FreeZone Son Ses Online Müzik Yarışması"nda halk oylaması sonucu finalistler, 26 Nisan'da "Acunn.com/FreezoneSonSes" adresinde açıklanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, yarışma kapsamında gençlere "Türkiye'nin yeni genç sesi" olma konusunda fırsat eşitliği sunduklarını belirterek, "Gençlerin ünlü isimlerden koçluk alabilecekleri, profesyonel ekipmanlar ve orkestra desteğiyle yeteneklerini sergileyebilecekleri ve seslerini YouTube aracılığıyla milyonlara duyurabilecekleri yarışmamızda 30 genç yarı finalist için halk oylamamız başladı. Türkiye'nin yeni genç sesini seçmek üzere herkesi Acunn.com/FreezoneSonSes adresinden 25 Nisan'a kadar oy vermeye davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Açıklamada yer alan bilgiye göre, yapılacak halk oylamasının ardından jüri özel puanı ve basın jürisi puanının da eklenmesiyle en çok oy toplayan 6 yarışmacı finale yükselecek. 20 Mayıs'ta yapılacak ve Vodafone FreeZone YouTube ile TV8,5 kanallarından canlı yayınlanacak finalde yine halk oylamasıyla Türkiye'nin yeni genç sesi seçilecek.

"Vodafone FreeZone Son Ses Online Müzik Yarışması", bu yıl tüm Türkiye'den 6 bin 800'ü aşkın başvuruyla geçen yılın yaklaşık 2 katı başvuru sayısına ulaştı.

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Anahtar Kelimeler:
Vodafone FreeZone Son Ses Online Müzik Yarışması

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