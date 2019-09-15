Vodafone Freezone'dan oyun severlere Playstation hediyesi

İSTANBUL (AA) - Vodafone FreeZone, oyunsever gençler için geliştirdiği Gamer Paketleri ile yurt dışı seyahatlerinden oyun bilgisayarlarına kadar efsane hediyeler kazandırmaya devam ediyor.

Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, Vodafone'un Gamer Paketi kullanıcıları arasında düzenlenen ve kasım sonuna kadar sürecek yarışmayı kazanan bir şanslı FreeZone'luya, oyunseverler için özel olarak tasarlanmış PlayStation 4 Pro 500 Milyon Özel Sürüm konsolu hediye edilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, Gamer Paketleri ile gençlerin oyun tutkularını en üst seviyede yaşayabilmelerine olanak sağladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Haftalık ve aylık paket alternatifleriyle gençlerin bütçesine uygun geniş bir portföy sunuyoruz. Amacımız, gençlerin oyun deneyimini sınırsız yaşamaları. Yeni dönemde e-sporun yanı sıra mobil oyun oynayan, bilgisayar ve konsol oyunu oynayan, oyunlarla ilgili eğlenceli veya profesyonel turnuvalardan içerikleri izlemeyi seven gençler de dahil olmak üzere daha geniş bir kitleye ulaşmayı hedefliyoruz."