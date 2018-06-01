Vodafone Freezone'lular Paris'te MSI finali izledi

İSTANBUL (AA) - Vodafone'un VadiBizim web sitesindeki yarışmayı kazanan 2 şanslı FreeZone'lu, Sezon Ortası Turnuvası'nın (MSI) finalini Paris'te yerinde izledi.

Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, gençlik markası Vodafone FreeZone altında, tutku alanı e-spor olan gençlere ulaşmayı sürdürüyor. Türkiye'nin ilk ve tek profesyonel e-spor ligi League of Legends'ın 2018 sezonu kış ve yaz mevsimi liglerine ismini veren Vodafone FreeZone, bu sponsorluk kapsamında geliştirdiği "Vodafone FreeZone Gamer Paketleri" ile oyunsever gençlere her ay sürpriz hediyeler sunarak farklı deneyimler yaşatıyor.

Bu kapamda, Vodafone'un VadiBizim web sitesindeki yarışmayı kazanan 2 şanslı FreeZone'lu, MSI'nın Paris'te Zenith Arena'da düzenlenen finalini yerinde izleme şansı yakaladı. Şanslı FreeZone'lular Ali Özal Çerit ve Sena Aleyna Demirel'e, Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi'nin sevilen sunucularından Chris "TonBalıklı Makarna" Willekens ve profesyonel e-sporcu Koray "Naru" Bıçak da eşlik etti. Genç oyunseverler, Paris'in önemli turistik yerlerini de ziyaret etti.