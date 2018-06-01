FİNANS

Vodafone Freezone'lular Paris'te MSI finali izledi

FİNANS HABERLERİ  | 01.06.2018 16:42 | Son Güncelleme

Vodafone'un VadiBizim web sitesindeki yarışmayı kazanan 2 şanslı FreeZone'lu, Sezon Ortası Turnuvası'nın (MSI) finalini Paris'te yerinde izleme şansı yakaladı

İSTANBUL (AA) - Vodafone'un VadiBizim web sitesindeki yarışmayı kazanan 2 şanslı FreeZone'lu, Sezon Ortası Turnuvası'nın (MSI) finalini Paris'te yerinde izledi.

Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, gençlik markası Vodafone FreeZone altında, tutku alanı e-spor olan gençlere ulaşmayı sürdürüyor. Türkiye'nin ilk ve tek profesyonel e-spor ligi League of Legends'ın 2018 sezonu kış ve yaz mevsimi liglerine ismini veren Vodafone FreeZone, bu sponsorluk kapsamında geliştirdiği "Vodafone FreeZone Gamer Paketleri" ile oyunsever gençlere her ay sürpriz hediyeler sunarak farklı deneyimler yaşatıyor.

Bu kapamda, Vodafone'un VadiBizim web sitesindeki yarışmayı kazanan 2 şanslı FreeZone'lu, MSI'nın Paris'te Zenith Arena'da düzenlenen finalini yerinde izleme şansı yakaladı. Şanslı FreeZone'lular Ali Özal Çerit ve Sena Aleyna Demirel'e, Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi'nin sevilen sunucularından Chris "TonBalıklı Makarna" Willekens ve profesyonel e-sporcu Koray "Naru" Bıçak da eşlik etti. Genç oyunseverler, Paris'in önemli turistik yerlerini de ziyaret etti.

\

- "e-spor tutkunu gençlere pek çok ayrıcalık sunuyoruz"

Açıkalamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, e-spor pazarını genç abonelere "gençliklerini özgürce yaşama imkanı verecek yeni bir yatırım alanı" olarak gördüklerini belirerek, şunları kaydetti:

"Vodafone FreeZone olarak geliştirdiğimiz oyun paketleriyle tutku alanı espor olan gençlere pek çok ayrıcalık sunuyoruz. Geçen yıl BAUSuperMassive eSports ile iş ortaklığı yaparak gençlere birçok fayda sunduk. Bu süreçte yaptığımız kampanyalar ve tanıtımlar ile 14 milyon gence ulaştık. Bu yıl ise daha kapsamlı ve daha büyük bir adım atarak ülkemizde profesyonel ligi olan tek oyun League of Legends'ın kış ve yaz mevsimi liglerine isim sponsoru olduk. Bu kapsamda sunduğumuz Vodafone FreeZone Gamer Paketleri ile de oyunsever gençlere her ay sürpriz hediyeler kazandırıyoruz. Son olarak, 2 şanslı gencimize Sezon Ortası Turnuvası’nın finalini Paris’te izleme imkânı sunduk. Vodafone FreeZone olarak, e-spor alanındaki yatırımlarımızı artırarak sürdüreceğiz."

PARTNERSakinlik arayan oraya gidiyor! Türkiye'de...Sakinlik arayan oraya gidiyor! Türkiye'de...
Asyaport, 'Liman Tek Pencere Sistemi'nde pilot olduAsyaport, 'Liman Tek Pencere Sistemi'nde pilot oldu
Türkiye'nin ilk aktif sondaj gemisi 'Fatih', Çanakkale Boğazı'ndan geçtiTürkiye'nin ilk aktif sondaj gemisi 'Fatih', Çanakkale Boğazı'ndan geçti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
VadiBizim Vodafone

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! İspanya Başbakanı Mariano Rajoy istifa etti

Son dakika! İspanya Başbakanı Mariano Rajoy istifa etti

AK Parti'nin Giresun ve Ordu mitinglerinde alanlar boş kaldı

AK Parti'nin Giresun ve Ordu mitinglerinde alanlar boş kaldı

Döviz kuru arttı, THY maaşlara zam yaptı

Döviz kuru arttı, THY maaşlara zam yaptı

Uyuşturucu madde testi artık nefesten yapılacak

Uyuşturucu madde testi artık nefesten yapılacak

Çalışma Bakanı açıkladı: Dolar daha da düşecek

Çalışma Bakanı açıkladı: Dolar daha da düşecek

BİM'den Star TV açıklaması

BİM'den Star TV açıklaması

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Emeklilere ikramiyenin verileceği tarih belli oldu

Emeklilere ikramiyenin verileceği tarih belli oldu

Beyaz ette büyük kriz! 20 günlük tavuk kaldı

Beyaz ette büyük kriz! 20 günlük tavuk kaldı

Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu!

Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu!

Bakan Sarıeroğlu müjdeyi verdi: 2 bin 500 kişi atanacak…

Bakan Sarıeroğlu müjdeyi verdi: 2 bin 500 kişi atanacak…

Benzin, motorin ve LPG'ye zam!

Benzin, motorin ve LPG'ye zam!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Mayıs ayı ihracatı yüzde 12,2 artışla 14 milyar dolara çıktı (2)- Yeniden

Mayıs ayı ihracatı yüzde 12,2 artışla 14 milyar dolara çıktı (2)- Yeniden

Başbakanlık Başmüşaviri Mehmet Çobas: ISTAC Tahkimi'nin yarattığı fırsatlardan yararlanın

Başbakanlık Başmüşaviri Mehmet Çobas: ISTAC Tahkimi'nin yarattığı fırsatlardan yararlanın

Asyaport, 'Liman Tek Pencere Sistemi'nde pilot oldu

Asyaport, 'Liman Tek Pencere Sistemi'nde pilot oldu

Türkiye'nin ilk aktif sondaj gemisi 'Fatih', Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Türkiye'nin ilk aktif sondaj gemisi 'Fatih', Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Yerli ve yeni makine alan işletmelere destek

Yerli ve yeni makine alan işletmelere destek

Akkök Holding'ten 4.5 milyar liralık net satış ile devler liginde dört şirket 

Akkök Holding'ten 4.5 milyar liralık net satış ile devler liginde dört şirket 

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.