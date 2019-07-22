İSTANBUL (AA) - Vodafone, "Gamer Paketleri"nin kapsamını artırdı.

Vodafone'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, bugüne kadar ağırlıklı olarak e-spor tutkunu gençlere ulaşan Vodafone FreeZone, yeni dönemde e-sporun yanı sıra mobil oyun oynayan, bilgisayar oyunu oynayan, oyunlarla ilgili eğlenceli veya profesyonel turnuvalardan içerikleri izlemeyi seven gençler de dahil olmak üzere daha geniş bir kitleye ulaşacak.

Bu doğrultuda Gamer Paketleri'nin de kapsamını genişleten Vodafone FreeZone, YouTube'a ek olarak, internetten yemeyen PUBG Mobile ve Discord ile de gençlere oyun deneyimini sınırsız yaşama imkanı sunmayı hedefliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, oyun dünyasındaki varlıklarını artırdıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"En büyük destekçilerinden biri olduğumuz e-sporun yanı sıra tüm oyun ve oyuncuları sahiplenerek daha geniş bir kitleye ulaşmak istiyoruz. Yeni dönemde oyun tutkunu tüm gençlerin Vodafone FreeZone ile oyun oynamasını, izlemesini ve oyunlara akmasını hedefliyoruz. Bu doğrultuda, mobil oyun oynayanlara Gamer Paketlerimiz kapsamında sınırsız PUBG Mobile, bilgisayar oyunu oynayanlara Gamer Paketlerimiz kapsamında sınırsız Discord ve hediye Zula Altın, oyunlarla ilgili eğlenceli veya profesyonel turnuvalardan içerikleri izlemeyi sevenlere ise Gamer Paketlerimiz kapsamında sınırsız YouTube ve paket haricinde Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi sponsorluğumuz ile gelen birçok fayda sunuyoruz. Vodafone FreeZone olarak, tutku alanı oyun olan gençlere destek olmaya devam edeceğiz."