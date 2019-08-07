İSTANBUL (AA) - Vodafone, taşımacılık sektörüne yönelik yeni nesnelerin interneti (IoT) ürününü piyasaya sundu.

Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, "Güvenli Araç Çözümleri" olarak adlandırılan yeni ürün, nesnelerin interneti teknolojisi ile taşıtların hızını ve aldığı yolu ölçmeye yarayan takograftaki verilerin insan müdahalesine gerek kalmadan araçtan dijital olarak indirilmesini sağlıyor. "Vodafone Güvenli Araç Çözümleri", bu verileri analiz ederek müşterilere katma değer yaratacak bilgilere dönüştürüyor.

Örneğin, sürüş süresinin canlı takibi ve alarmlar sayesinde şoförler yasal sürüş sürelerine uymak zorunda kalıyor. Bu durum, şoförlerin araç kullanırken daha zinde olmalarını sağlayarak potansiyel kazaları da engelliyor. Bu sayede, uluslararası taşımacılıkta yüksek miktarlı cezalara neden olan hatalar önlenebiliyor.

İşletmelerin operasyonel süreçlerini iyileştirirken maliyetleri azaltan "Vodafone Güvenli Araç Çözümleri"ni kullanan ilk firma Hüner Global Lojistik oldu. Avrupa ülkeleri ile Türkiye arasında parsiyel ve komple araç taşımacılığı yapan Hüner Global Lojistik, "Vodafone Güvenli Araç Çözümleri" sayesinde manuel bir sürece gerek kalmadan dijital takograflarında depolanan verileri uzaktan indirebilme imkanı buldu. Şirket böylece, araç takip sistemlerinin özelliklerini de içeren bu servis ile araçlarının lokasyonlarını takip edip verimliliklerini artırmayı hedefliyor.