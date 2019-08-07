FİNANS

Vodafone, "Güvenli Araç Çözümleri"ni piyasaya sundu

FİNANS HABERLERİ  | 07.08.2019 12:09 | Son Güncelleme

"Vodafone Güvenli Araç Çözümleri", takograftaki verileri analiz ederek müşterilere katma değer yaratacak bilgilere dönüştürüyor - Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin: - "2025 yılı itibarıyla yaratacağı 6,2 trilyon dolarlık ekonomik büyüklükle IoT, işletmeler için büyük fırsatlar sunuyor. Biz de IoT'de dünya lideri olan Vodafone Grubu'nun yetkinliğinden aldığımız güçle, bu fırsatları Türkiye'deki işletmeler için yakalanır kılmak için çalışıyoruz"

İSTANBUL (AA) - Vodafone, taşımacılık sektörüne yönelik yeni nesnelerin interneti (IoT) ürününü piyasaya sundu.

Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, "Güvenli Araç Çözümleri" olarak adlandırılan yeni ürün, nesnelerin interneti teknolojisi ile taşıtların hızını ve aldığı yolu ölçmeye yarayan takograftaki verilerin insan müdahalesine gerek kalmadan araçtan dijital olarak indirilmesini sağlıyor. "Vodafone Güvenli Araç Çözümleri", bu verileri analiz ederek müşterilere katma değer yaratacak bilgilere dönüştürüyor.

Örneğin, sürüş süresinin canlı takibi ve alarmlar sayesinde şoförler yasal sürüş sürelerine uymak zorunda kalıyor. Bu durum, şoförlerin araç kullanırken daha zinde olmalarını sağlayarak potansiyel kazaları da engelliyor. Bu sayede, uluslararası taşımacılıkta yüksek miktarlı cezalara neden olan hatalar önlenebiliyor.

İşletmelerin operasyonel süreçlerini iyileştirirken maliyetleri azaltan "Vodafone Güvenli Araç Çözümleri"ni kullanan ilk firma Hüner Global Lojistik oldu. Avrupa ülkeleri ile Türkiye arasında parsiyel ve komple araç taşımacılığı yapan Hüner Global Lojistik, "Vodafone Güvenli Araç Çözümleri" sayesinde manuel bir sürece gerek kalmadan dijital takograflarında depolanan verileri uzaktan indirebilme imkanı buldu. Şirket böylece, araç takip sistemlerinin özelliklerini de içeren bu servis ile araçlarının lokasyonlarını takip edip verimliliklerini artırmayı hedefliyor.

- "İşletmeleri dijitalleşmenin sunduğu fırsatlarla buluşturmaya devam edeceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, 5G'ye geçişle birlikte neredeyse tüm cihazların çevrim içi hale geleceğini ve IoT’nin daha da ön plana çıkacağını belirterek, şunları kaydetti:

"2025 yılı itibariyle yaratacağı 6,2 trilyon dolarlık ekonomik büyüklükle IoT, işletmeler için büyük fırsatlar sunuyor. Biz de IoT'de dünya lideri olan Vodafone Grubu'nun yetkinliğinden aldığımız güçle bu fırsatları Türkiye’deki işletmeler için yakalanır kılmak için çalışıyoruz. Müşterilerimizin bu teknolojiler sayesinde maliyetlerini düşürüp verimliliklerini artırmalarını, giderek zorlaşan rekabette ön sıralarda yer almalarına katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Bu hedefle çözüm ortaklarımızla birlikte yeni ürünler geliştiriyor ve öncü yatırımlar yapıyoruz. İşletmelerimizin dijital iş ortakları olarak uçtan uca çözümlerimizle onların yanında yer alıyoruz. Türkiye'de işletmeleri dijitalleşmenin sunduğu fırsatlarla buluşturmaya devam edeceğiz."

Hüner Global Lojistik Yönetim Kurulu Üyesi Melisa Hüner de modern araç filosu ve deneyimli sürücü kadrosu ile tüm Avrupa ülkeleri ve Türkiye arasında parsiyel ve komple araç taşımacılığı yaptıklarını, toplam 750 çalışanı bulunan firmanın, aynı zamanda filo, lojistik depolama, araç tamir ve bakım hizmetleri de verdiğini bildirdi.

Hüner, "Takograf takip kullandığımız bir sistemdi. Ancak dijital takograflarda yer alan verilerin manuel süreçlerle indirilmesi, hem operasyonel maliyetlere hem de hatalara neden oluyordu. Bu sebeple nesnelerin internetine geçiş kararı aldık. Takograf takip sistemini daha gelişmiş ve ihtiyaçlarımızı bütünüyle karşılayan bir çözüm olarak sunan Vodafone sayesinde verimliliğimiz ve iş sürekliliğimizde artış sağladık." ifadelerini kullandı.

- 3 paketten oluşuyor

Verilen bilgiye göre, "Güvenli Araç Çözümleri", 3 paketten oluşuyor. "Pro 1 Dijital Takograf" olarak adlandırılan ilk pakette, geleneksel araç takip sistemlerinde yer alan hizmetlere ilave olarak araçlarda yer alan dijital takografların insan müdahalesine gerek kalmadan talep edilen sürelerde uzaktan indirilmesi sağlanıyor. Sürüş süresi bilgileri gerçek zamanlı takip ediliyor ve olası ihlallere ilişkin bilgilendirmeler yapılıyor.

"Pro 2 Sürüş Performans" olarak adlandırılan ikinci pakette, geleneksel araç takip sistemlerinde yer alan hizmetlere ek olarak belirli dönemlerde araçların içinde yer alan sensörlerden veri alınıyor. Alınan veriler, gerçek zamanlı işlenerek sürüş performansı ölçülüyor. Zamanla biriken veriler, anlamlandırılarak daha güvenli ve ekonomik sürüş sağlıyor.

Üçüncü paket ise "Premium" olarak adlandırılıyor. Bu pakette, hem dijital takografların uzaktan indirilmesi hem de araç içinde yer alan sensörlerden elde edilen verilerin analiz edilerek sürüş performansının ölçümlenmesi sağlanıyor.

Doğayla iç içe zaman geçirmek isteyenler burası tam size göre Doğayla iç içe zaman geçirmek isteyenler burası tam size göre
YENİDEN // Türkiye rotasını Latin Amerika’ya çevirdiYENİDEN // Türkiye rotasını Latin Amerika’ya çevirdi
YENİDEN // Latin Amerika 'gıda'da rotayı Türkiye’ye çevirdiYENİDEN // Latin Amerika 'gıda'da rotayı Türkiye’ye çevirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Vodafone Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şa

En Çok Okunan Haberler

Elleri ve kolları bağlı, direğe asılı halde ölü bulundu

Elleri ve kolları bağlı, direğe asılı halde ölü bulundu

Öz oğluna öyle bir işkence yaptı ki...

Öz oğluna öyle bir işkence yaptı ki...

Araç sahipleri dikkat! İndirim yolda

Araç sahipleri dikkat! İndirim yolda

Rusya'ya bugünden itibaren vizesiz seyahat başladı

Rusya'ya bugünden itibaren vizesiz seyahat başladı

Milyonlarca kişinin gözü bu haberde! Zam teklifi 16 Ağustos'ta

Milyonlarca kişinin gözü bu haberde! Zam teklifi 16 Ağustos'ta

Kilosu 600 lira olan karakovan balı yok satıyor

Kilosu 600 lira olan karakovan balı yok satıyor

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Dolarda son durum... 19 Temmuz dolar kuru

Dolarda son durum... 19 Temmuz dolar kuru

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Emeklileri ilgilendiriyor: Kira ve yakacak yardımı...

Emeklileri ilgilendiriyor: Kira ve yakacak yardımı...

Yürürlüğe girdi! Tapu ve imarda değişiklik!

Yürürlüğe girdi! Tapu ve imarda değişiklik!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
YENİDEN // Türkiye rotasını Latin Amerika’ya çevirdi

YENİDEN // Türkiye rotasını Latin Amerika’ya çevirdi

YENİDEN // Latin Amerika 'gıda'da rotayı Türkiye’ye çevirdi

YENİDEN // Latin Amerika 'gıda'da rotayı Türkiye’ye çevirdi

Latin Amerika 'gıda'da rotayı Türkiye’ye çevirdi

Latin Amerika 'gıda'da rotayı Türkiye’ye çevirdi

Rixos Hotels, Kızıldeniz’de en büyük her şey dahil otel anlaşması imzaladı

Rixos Hotels, Kızıldeniz’de en büyük her şey dahil otel anlaşması imzaladı

Sabancı Holding’in satışları 2019 ilk yarısında yüzde 24 arttı

Sabancı Holding’in satışları 2019 ilk yarısında yüzde 24 arttı

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.