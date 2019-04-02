Vodafone İstanbul Yarı Maratonu, Yandex Navigasyon'da

İSTANBUL (AA) - Vodafone'un Yandex Navigasyon ile geliştirdiği ortak bir proje ile Vodafone İstanbul Yarı Maratonu rotasında bulunan Navi kullanıcıları, sıfır kilometre anlarında yarı maraton ile ilgili bilgilendirme mesajı görecek. Mesajda, kullanıcılara yarı maraton günü kapalı olacak yollar ile alternatif yollar hakkında bilgi verilecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Vodafone, 7 Nisan Pazar günü düzenlenecek Vodafone 14. İstanbul Yarı Maratonu için Yandex Navigasyon ile iş birliğine gitti.

Vodafone ve Yandex Navigasyon tarafından geliştirilen projeyle, yarı maraton rotasında bulunan Navi kullanıcıları, sıfır kilometre anlarında uygulama ekranının alt kısmında yarı maraton ile ilgili bir banner (reklam bandı) görecek.

Banner’ı yukarı kaydıran kullanıcılar, yarı maraton bilgilendirme mesajının tamamını görüntüleyebilecek. Mesajda, yarı maraton günü kapalı olacak yollar ile alternatif yollar hakkında bilgi verilerek, kullanıcıların gitmek istedikleri noktalara kolayca varmaları sağlanacak.