FİNANS

Vodafone Red ile Zubizu iş birliği

FİNANS HABERLERİ  | 09.07.2018 11:50 | Son Güncelleme

Vodafone Red, Zubizu ile gerçekleştirdiği iş birliği kapsamında, kullanıcılarına 38 seçkin restoranda ve 188 şubede mevcut Zubizu indirimlerine ek olarak yüzde 5 daha fazla indirim sağlayacak

İSTANBUL (AA) - Vodafone Red, Zubizu ile gerçekleştirdiği iş birliği kapsamında, kullanıcılarına 38 seçkin restoranda ve 188 şubede mevcut Zubizu indirimlerine ek olarak yüzde 5 daha fazla indirim sağlayacak.

Vodafone'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Vodafone Red, kullanıcılarının hayatını kolaylaştıran marka iş birliklerine bir yenisini ekledi.

Doğuş Müşteri Sistemleri'nin hayata geçirdiği, Türkiye'nin ilk eğlence ve yaşam tarzı mobil uygulaması Zubizu ile stratejik bir iş birliğine imza atan Vodafone Red, seçkin restoranlarda Vodafone Red'lilere özel mevcut Zubizu standart segment indirimlerine ek olarak yüzde 5 indirim sunacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, Vodafone Red'in ayrıcalıklarla dolu dünyasının her geçen gün genişlediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Vodafone Red, sadece tarifelerden oluşan bir dünya değil. Müşterilerimizin uçtan uca iletişim ihtiyaçlarını karşılarken, onlara seyahatten ulaşıma, eğlenceden yeme içmeye kadar pek çok alanda birçok ayrıcalık sunuyoruz. Bu kapsamda, Red'li müşterilerimiz için yeni bir kampanya geliştirdik. Türkiye'nin en itibarlı markalarından Zubizu ile yaptığımız iş birliğiyle, Vodafone Red’liler Zubizu'daki 38 seçkin restoranda mevcut Zubizu standart segment indirimlerine ek olarak yüzde 5 indirim ayrıcalığından yararlanabilecek. Yenilikçi ürün ve hizmetlerimizle Vodafone Red müşterilerimizin hayatını kolaylaştırmaya devam edeceğiz."

Doğuş Müşteri Sistemleri Üst Yöneticisi (CEO) Hakan Kaplan da "Yaptığımız iş birliği ile Vodafone Red'li müşteriler artık birçok Zubizu restoranında daha da ayrıcalıklı olacak ve ek indirimlerden kolayca faydalanabilecek. Bu iş birliği farklı alanlarda başka iş ortaklıklarının da önünü açabilecek önemli bir adım. Vodafone gibi global ve yenilikçi bir partner ile bu iş birliğini hayata geçirdiğimiz için büyük mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Vodafone Red ZUBİZU

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