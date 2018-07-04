FİNANS

Vodafone Red'in yeni avantajları tanıtıldı

FİNANS HABERLERİ  | 04.07.2018 13:23 | Son Güncelleme

Marka söylemini "Ayrıcalıklar için ünlü olmaya gerek yok, Red'li olmak yeter." şeklinde değiştiren Vodafone Red, yeni dünyasını tanıttı

İSTANBUL (AA) - Marka söylemini "Ayrıcalıklar için ünlü olmaya gerek yok, Red'li olmak yeter." şeklinde değiştiren Vodafone Red, yeni dünyasını tanıttı.

Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vodafone Red'in sunduğu yeni ayrıcalıklar sanat ve cemiyet hayatından ünlü isimlerin katılımıyla düzenlenen etkinlikte tanıtıldı.

Vodafone Red'in yeni reklam yüzü Buğra Gülsoy ve Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy'un da katıldığı etkinlikte, Gülsoy'un oynadığı ilk reklam filmi de gösterildi.

Açıklamada verilen bilgiye göre, Vodafone Red, sadece tarifelerden oluşan bir dünya değil. Vodafone Red'lilere, seyahatten ulaşıma, eğlenceden yeme içmeye kadar pek çok alanda birçok ayrıcalık sunuluyor.

Vodafone Red, yurt dışında da geçerli tarifeler, yurt dışıyla yurt içi gibi konuşma imkanı, Türkiye'den yurt dışını hiçbir ücret ödemeden arama özgürlüğü, havalimanına özel şoförlü VIP transferle ulaşma, havalimanında özel yolcu salonunu ücretsiz kullanma, havalimanında hızlı geçiş yapabilme, Zubizu restoranlarında ve çeşitli diğer markalarda indirimler gibi ayrıcalıklar sunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Buğra Gülsoy Vodafone Red Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy

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