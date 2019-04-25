FİNANS

"Vodafone Red’le Dünya Avucunuzda"nın üçüncü durağı Sicilya

FİNANS HABERLERİ  | 25.04.2019 13:07 | Son Güncelleme

Pogramında alışılagelmiş ve popüler yurt dışı gezi rotaları yerine, dünyanın çok özel ve saklı yerleri konu alınıyor

İSTANBUL (AA) - Vodafone Red, tatil mevsimi yaklaşırken seyahatseverleri "Vodafone Red’le Dünya Avucunuzda" programıyla farklı coğrafyalara götürmeye devam ediyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Burcu Esmersoy'un sunduğu "Vodafone Red’le Dünya Avucunuzda" programının üçüncü durağı Sicilya oldu.

Esmersoy ve ekibi, Sicilya'nın ünlü şehirleri Taormina, Katanya, Siracusa, Noto ve Etna'yı keşfedecek.

Pogramında alışılagelmiş ve popüler yurt dışı gezi rotaları yerine, dünyanın çok özel ve saklı yerleri konu alınıyor. Bu bölgelere ilişkin tarihsel ve kültürel bilgiler sunuluyor; izleyicilere daha keyifli bir tatil geçirmeleri için çok özel tüyolar veriliyor.

İkinci sezonuna giren programda, Esmersoy’a Instagram fenomeni Sezgin Yılmaz ve National Geographic Traveler Dergisi editörleri eşlik ediyor. Bugüne kadar Danimarka ve Portekiz’i ziyaret eden ekibin Sicilya’dan sonraki durakları İsviçre, Fransa ve Hırvatistan olacak. Toplam altı ülkeyi ziyaret edecek olan Esmersoy ve ekibi, eylül sonuna kadar yaklaşık 36 bin kilometre yol kat edecek.

Seyahatseverler, gezilen rotaları Vodafone Red sosyal medya hesaplarından takip edebiliyor, eş zamanlı olarak da National Geographic hesaplarından hem ekibin hem de dünyanın masalsı güzellikte daha fazla rotasına erişebiliyor.

Ayrıca Vodafone Red, her seyahat sonunda Instagram hesabı üzerinden yapılan yarışma ile seyahat edilen ülkelere çift kişilik uçak bileti kazanma şansı veriyor.

"Vodafone Red’le Dünya Avucunuzda" seyahatleri, Vodafone Red’in sunduğu seyahat ayrıcalıklarıyla daha keyifli hale geliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Burcu Esmersoy sicilya Vodafone Red

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